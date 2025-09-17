Tras los rumores con Leandro Paredes, Evangelina Anderson hizo una impensada revelación: “Tengo novio”

La vida sentimental de Evangelina Anderson se ha mantenido bajo el foco mediático durante los últimos días y fue tema recurrente en distintos programas de espectáculos. Y es que hace menos de dos semanas, el nombre de la modelo comenzó a vincularse con el de Leandro Paredes, futbolista de la Selección Argentina, como protagonistas de un presunto affaire.

Lejos de quedarse callada, la ex de Martín Demichelis decidió pronunciarse de manera directa. Evangelina Anderson reveló de qué forma estos rumores estaban afectando su vida cotidiana y, sobre todo, cómo estaban destrozando a su familia, que se vio envuelta en una situación incómoda. La modelo se comunicó directamente con Karina lavícoli, panelista de Intrusos, y fue justamente ella la encargada de exponer las declaraciones que le envió de forma privada.

Evangelina Anderson desmintió los rumores de romance

Los mensajes de Evangelina Anderson a Karina lavícoli fueron contundentes: “Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, afirmó, desarmando por completo las versiones que durante días ocuparon titulares. Con esas palabras, la modelo buscó frenar la bola mediática que se había desatado en torno a su nombre.

Al mismo tiempo, aprovechó para marcar límites claros. “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, aseguró Evangelina Anderson, dejando rechazando cualquier insinuación de infidelidad. De este modo, no solo desmintió la supuesta relación con Paredes, sino que también defendió su integridad y su manera de conducirse en el plano sentimental.

El inesperado “novio” de Evangelina Anderson

Ahora, tras haberse defendido de los rumores de un posible affaire con Leandro Paredes, Evangelina Anderson se pronunció en redes sociales con un irónico y divertido mensaje. Y es que durante una escala en Frankfurt, rumbo a la Fashion Week en Milán, la modelo compartió una foto muy particular: posó junto a la estatua de Albert Einstein, sentado en un banco con papeles en la mano.

“Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”, escribió Evangelina Anderson, presentando a Einstein como su nueva pareja. El gesto fue leído como un guiño divertido y una manera creativa de quitarle dramatismo al escándalo mediático.