Pampita arrancó sus vacaciones familiares en México con una inesperada sorpresa

Pampita está pasando el mejor momento rodeada de sus tres hijos, su esposo Roberto García Moritán y su hijo adolescente. El clan empacó sus valijas y se embarcó a un nuevo viaje de relax, de esos que la top ama.

La modelo compartió en Instagram Stories todo el proceso del traslado hacia Tulum México, donde suele hospedarse en un exclusivo resort. En los clips se puede ver a Bautista, Beltrán y Benicio ingresando a las habitaciones del lujoso hotel y eligiendo sus camas.



Además, la top mostró algunas de las vistas del lugar y en medio de un paseó se encontró con nada más y nada menos que con Mica Viciconte, quien se encuentra instalada en el mismo lugar vacacionando con Fabián Cubero y sus tres hijas.



"Miren con quién me encontré. La diosa de Mica Viciconte", dijo Pampita junto a la foto donde se las ve reunidas.



Rumores de embarazo

El 2020 terminó de una forma muy particular para Pampita quien se vio envuelta en versiones de un posible embarazo junto a su pareja Roberto García Moritán. Ahora, la top volvió a avivar las versiones reflexionando sobre esta posibilidad.



Consultada en una nota en Para Ti, la conductora de Pampita Online respondió si se imagina siendo madre nuevamente en el 2021: “No sé si va a pasar. Confío mucho en que está escrito si tiene que ser o no y que va a depender de ‘el arriba’”.



Previo a las declaraciones de la top, Gabriel Oliveri, panelista de Pampita online e íntimo amigo de la modelo, dio detalles sobre el estado de la morocha: “Las mujeres cuando no están embarazadas tienen una mirada de pantera buscando la fiera, por más que no estén buscando. Están seduciendo. Cuando estás embarazada la mirada se te tranquiliza, estás subida a los cielos. Yo le noto esa mirada. Estuvimos hablando de Belén Francese y le dije ‘tenés muchas más lolas, Caro, estás más pulposa’”, dijo en Intrusos.