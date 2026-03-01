Los mejores y peores vestidos del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann

Atípica es la realidad que vive Allegra Cubero. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero cumplió 15 años el pasado 6 de enero, y este fin de semana tuvo su segunda fiesta, nuevamente de la mano de su madre. No será la última, ya que en algunas semanas vivirá otra noche especial, en esta ocasión organizado por su padre y su pareja, Mica Viciconte. Particularidades aparte, lo que queda claro es que se trató de una noche completamente especial, en la que los invitados e invitadas sacaron a relucir sus mejores looks.

Los mejores y peores looks del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero

Allegra Cubero apostó por un diseño de inspiración griega firmado por Laurencio Adot. Se trató de una pieza a medida que combinó elegancia clásica y modernidad, con referencias a los vestidos típicos de la mitología griega. Sin dudas se trató de uno de los grandes protagonistas de la noche.

Allegra Cubero, junto a Laurencio Adot y en medio del vals. // Instagram

Sienna e Indiana Cubero sorprendieron con looks twins, completamente rosas. Aunque tuvieron cortes diferentes, las hermanas llevaron vestidos donde el rosa shocking se transformó en el denominador común y se llevaron, al igual que la cumpleañera, muchos de los comentarios más positivos de la noche.

A la izquierda: Sienna Cubero. A la derecha: Indiana Cubero y su novio. // Instagram

Allegra Cubero y sus hermanas.

Nicole Neumann optó por un look sofisticado pero también original y con un toque sensual. Al igual que ocurrió con sus hijas, el vestido estuvo a cargo Laurencio Adot y siguió con los tonos rosas, aunque en una clave completamente diferente.

Nicole Neumann y su hija, Allegra Cubero // Instagram.

Cruz Urcera y un amiguito. // Instagram

En lo que respecta al resto de la familia Neumann, al menos los más conocidos mediáticamente, también hubo looks que destacar. Helena Otamendi y Geraldine Neumann optaron por el total black, aunque la primera lo hizo con un vestido corto y la segunda optó por uno largo. Mientras que Petra, la abuela de Nicole, eligió un vestido beige claro con estampado floral en tonos marrón suave, de manga corta y corte recto.

El resto de la familia más mediática de Allegra Cubero.// Instagram

Geraldine Neumann // Instagram

Allegra Cubero celebró sus XV.// Instagram

Allegra Cubero celebró sus XV.// Instagram.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero fue una de esas noches que la familia atesorará por muchísimo tiempo. Más allá de la polémica que se había generado alrededor de esta "celebración paralela", como se había definido desde hace que se conoció la noticia de su realización, lo cierto es que se trató de un cumpleaños emotivo, lleno de momentos para destacar y del amor de gran parte de su familia.