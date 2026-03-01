La China Suárez mostró la chaqueta que es tendencia en Turquía y se burló del físico de las mujeres que la criticaron

Una vez más, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir en sus redes sociales un estilismo que, según expertos en modas de alto nivel, marca tendencia en Turquía. La actriz publicó una serie de imágenes en su cuenta oficial de Instagram luciendo una prenda de impronta militar que rápidamente generó repercusión en su caja de comentarios. Entre elogios y cuestionamientos, la exposición pública escaló cuando decidió responder de forma directa a sus haters, desatando un nuevo round digital entre aquellas que se animan a criticar su imagen.

La chaqueta militar con aire Napoleónico de la China Suárez

Este sábado, la China Suárez asistió junto a sus hijos al partido del Galatasaray y el Alanyaspor en el Rams Parck. Allí, la artista aprovechó para vestir elegante para la ocasión y asistió con un look osado. En este caso, apostó por una chaqueta negra de inspiración militar napoleónico, con múltiples bordados dorados en la parte del torso y mangas en rojo intenso, una pieza que evocó referencias castrenses con un giro de alta moda.

Look de la China Suárez | Instagram

A esta imponente pieza la combinó con una falda blanca de encaje de aire romántico, logrando un contraste marcado entre lo estructurado y lo sutil. En el carrusel de fotografías que desplegó en la famosa red social de la camarita se la ve sentada sobre un sillón y, con una actitud segura y desafiante, completó el outfit con botas bucaneras de charol negro, altas y de taco fino, reforzando el carácter audaz del conjunto.

Look de la China Suárez con chaqueta napoleónica | Instagram

La China Suárez se hartó del hate y escrachó a sus desertoras

Como era de esperarse, este estilismo de la China Suárez no pasó inadvertido para sus más de 7,7 millones de seguidores. La combinación generó miles de “me gusta” en pocas horas y comentarios que destacaban la apuesta arriesgada y el sello personal de la protagonista de En el barro (Netflix). Sin embargo, no todo fue aprobación. Entre los mensajes que recibió, aparecieron críticas dirigidas tanto al conjunto como a su aspecto físico.

Lejos de ignorarlos, la novia de Mauro Icardi optó por exponerlos en sus historias de 24 horas mostrando una actitud combativa y dispuesta a luchar con capa y espada ante las reacciones negativas que intentan dañarla. Allí compartió capturas de pantalla donde se veían los textos y los nombres de las usuarias que los habían escrito, en lo que interpretó como una forma de evidenciar el “hate” que circula en redes, especialmente cuando proviene de otras mujeres.

En uno de los reclamos de una usuaria que esbozaba de manera irónica que a la cantante no le afectaban las críticas en redes, Eugenia respondió: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. De paso los comparto”. En esta línea, cabe resaltar que varios de los reclamos no solo apuntaban al look sino que se hacía referencia a su relación con el exmarido de Wanda Nara.

La China Suárez escrachó a sus haters | Instagram

No es la primera vez que la China Suárez enfrenta cuestionamientos en el ambiente digital y que ella decide hacer pública el rostro de sus haters. Semanas atrás hizo exactamente lo mismo cuando fue señalada por su imagen. Aunque suele borrar comentarios agraviantes y contestar a los cibernautas que la critican, esta vez utilizó sus fotos de perfil para escracharlas y así intentar acabar con el grooming. Mientras tanto, la polémica confirma que cada publicación suya continúa generando impacto más allá del mundo de la moda.

NB