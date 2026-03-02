De Soledad Pastorutti a Paula Morales: los famosos que eligen la escuela pública para sus hijos

Mientras algunos famosos optan por instituciones privadas o bilingües, otros como Soledad Pastorutti, Paula Morales, Débora D’Amato, Luisana Lopilato y Esteban Lamothe eligen la escuela pública para la educación de sus hijos. Lejos de los privilegios asociados a la fama, estos casos ponen el foco en la integración y el contacto con distintas realidades. Para ellos, la formación no pasa solo por el nivel académico, sino también por los valores y la diversidad. Esta decisión se repite en distintos puntos del país, e incluso del exterior.

Soledad Pastorutti y la elección de quedarse en Arequito

Soledad Pastorutti contó que sus hijas van a un colegio público del pueblo en el que viven, tal como hizo ella de pequeña con su hermana Natalia, y como lo había pedido y deseado su padre. “Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, reveló la cantante.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio, junto a sus hijas Regina y Antonia.

“Yo nunca me fui de acá, y entonces la gente está acostumbrada a verme. Mis hijas van a la misma escuela que fue mi abuelo, mi papá, mi suegro, Jeremías y acá no hay otra opción tampoco. Hay tres escuelas públicas”, comentó. “Hacemos una vida totalmente normal y por eso decidí vivir acá. No me imaginaba en Buenos Aires”, agregó. El caso de "La Sole" refleja una decisión que tiene que ver con pertenencia y comunidad. En Arequito, la escuela pública es parte del tejido social y reúne a chicos de distintos contextos. Esa convivencia, para la cantante, es un valor en sí mismo. Lejos del anonimato de la ciudad, ella eligió que sus hijas crezcan donde todos se conocen.

El “antes y después” que compartió Paula Morales junto a Fabián Vena y su hijo: 2021 vs 2026, en sus primeros días de clases.

Luisana Lopilato, Paula Morales y Débora D’Amato: el orgullo de la educación pública

En redes sociales, tanto Paula Morales como Débora D’Amato compartieron el inicio del ciclo lectivo de sus hijos con una emoción similar. Paula escribió: “Siempre son emocionantes los comienzos” y reflexionó sobre lo rápido que pasa el tiempo al comparar 2026 versus 2021. Débora, por su parte, habló del “primer día de cole”, definió a su hija como valiente y contó que “crece, se anima, vence miedos, se hace amigos, comparte, descubre”. También confesó sus propios temores: “miedo a haberme equivocado, miedo a exponerla, miedo a no estar eligiendo lo mejor”, hasta que la escuchó decir “me encantó, ma”. Ambas coincidieron en algo central: la alegría de ver a sus hijos crecer en la educación pública con orgullo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo, con quienes eligieron una educación pública en Canadá.

A estos casos se suma el de Luisana Lopilato y Michael Bublé, quienes eligieron que sus hijos asistan a una escuela estatal en Canadá. Se trata del mismo colegio al que fue el cantante durante su infancia y donde aún trabajan algunos de sus antiguos maestros. La decisión tiene un fuerte componente emocional y familiar. “Es la misma escuela a la que fui yo, con los mismos maestros, y eso para mí es muy especial”, contó Bublé en una entrevista, y sumó que allí incluso se reencuentra con ex compañeros que hoy son padres, para ellos, es una forma de sostener una vida lo más normal posible.

A la izquierda, Esteban Lamothe junto a su hijo Luis; a la derecha, los hijos de Débora D’Amato.

Esteban Lamothe y la decisión de que su hijo crezca sin "burbujas"

En la misma línea, Esteban Lamothe habló recientemente sobre la educación de su hijo Luis, de 8 años, fruto de su relación con Julieta Zylberberg. El actor contó que el nene asiste al colegio público Mafalda, en Colegiales, y explicó: “Hay colegios privados que son buenos, pero también es verdad que en esos colegios los limitás porque hay como un perfil de pibes y no queríamos eso”. Convencido, agregó: “Claro, para que tenga roce, para que vea otras realidades”, y recordó su propia experiencia en Ameghino: “En la única escuela del pueblo iban todos, el que jugaba al polo, el hijo de un gaucho que vivía en el campo y gente que no tenía qué comer. Todos en la misma aula”. Para el actor, esa convivencia fue clave en su formación. Y hoy busca que su hijo crezca con esa misma mirada amplia y diversa.