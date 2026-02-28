Así es el nuevo living de Pampita: alfombra de yute natural y estilo cálido en tendencia

Pampita atraviesa una etapa de grandes cambios y decisiones firmes. En plena mudanza, la modelo no solo reorganiza su vida familiar sino también redefine su espacio íntimo, apostando por un diseño interior que combina elegancia clásica y materiales nobles. En medio de este proceso, tomó además una determinación judicial para preservar la privacidad de su nuevo hogar. No obstante, no dudó en compartir una postal de uno de los espacios más transitados de la vivienda.

La tajante decisión de Pampita de preservar su privacidad

Esta semana, Pampita sorprendió a todos al mudarse de su casa de Barrio Parque. Ante esto, la experta fashionista reveló en una entrevista para LAM (América TV) detalles del recurso legal que impulsó con el asesoramiento de Fernando Burlando. “Les quiero contar algo ahora que me estoy mudando. Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa”, expresó. Y fue contundente al agregar: “No muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy”.

Pampita | Instagram

Aunque decidió mantener en reserva la ubicación exacta de la vivienda donde se instala junto a sus cuatro hijos -Bautista, Beltrán, Benicio y Ana-, sí compartió una postal del interior que deja ver el estilo elegido para esta nueva etapa. En la imagen se observa un ambiente de impronta clásica, con paredes molduradas en tonos claros y detalles dorados que aportan definición y sofisticación. Además, sobre una amplia alfombra de yute natural tejido en nudo bouclé colocó un sillón de cuero negro con líneas orgánicas y estructura de madera maciza, acompañado por un apoyapiés haciendo juego y una pequeña mesa ratona circular de madera oscura. La textura gruesa de la alfombra domina la escena y suma una sensación de calidez en todo momento.

Fachada casa de Pampita | Instagram

Pampita traslada su estilo a su nuevo hogar

Una vez más, Pampita vuelve a apostar por el trabajo artesanal de una empresa de diseño de interiores que ya decoró su casa de Uruguay. Es por esta razón que vuelve a apostar por ambientes elegantes, funcionales y atemporales. En este caso, la pieza protagonista es la alfombra Almond, confeccionada en yute natural, una fibra vegetal reconocida por su resistencia y sustentabilidad. Su trama artesanal genera un efecto visual envolvente y aporta carácter al ambiente. “Alfombra yute boucle natural”, se lee en la imagen que compartió, junto a la frase: “Un poquito de cómo va quedando”, dando a entender que el proyecto aún está en proceso.

Importadas desde India y disponibles en distintas tonalidades -como negro, gris y versiones rayadas- estas alfombras forman parte de una propuesta integral de interiorismo que prioriza fibras nobles como el lino, el algodón y el yute. El enfoque combina calidad, diseño y conciencia ecológica, una tendencia cada vez más fuerte en este 2026. Además, suma carácter y refuerza la sensación de confort sin romper con la sobriedad del conjunto.

Cabe destacar que la conductora, a lo largo de los años, mantuvo una estética coherente, basada en materiales naturales, líneas simples y una paleta equilibrada que se adapta a cada mudanza sin perder identidad. Esa “identidad itinerante”, como la definen quienes siguen su estilo, logra trasladarse de un espacio a otro manteniendo armonía y personalidad.

Nuevo living de Pampita | Instagram

Con este nuevo living, Pampita vuelve a marcar tendencia, esta vez desde la intimidad de su hogar. De esta manera, vuelve a marcar un camino sobre los diseños que pisan fuerte esta temporada y confirma que su casa es una extensión de su estilo: elegante, sofisticado y profundamente conectado con materiales nobles y diseños que trascienden modas. Una vez más, la celebrity dejó en claro que el buen gusto también se construye en cada detalle marcando su estilo y personalidad.

NB