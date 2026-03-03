De Graciela Borges y Minerva Casero a Carola Reyna y Rosario Ortega: todas las tendencias de la Semana de la Moda en la Argentina

Graciela Borges, Minerva Casero, Carola Reyna y Rosario Ortega coincidieron al formar parte de la Semana de la Moda en la Argentina. Cada una de ellas, deslumbró con looks que conviven en la escena fashion actual, desde el minimalismo urbano hasta la elegancia romántica y el espíritu boho sofisticado.

Estilos bien definidos y tendencias: los looks de Graciela Borges, Minerva Casero, Carola Reyna y Rosario Ortega

Una nueva edición de BAFWEEK Otoño‑Invierno 2026 comenzó esta semana y una reconocida marca de indumentaria reunió a importantes figuras del ambiente artístico: Graciela Borges, Minerva Casero, Carola Reyna y Rosario Ortega. Las artistas apostaron por prendas nocturnas que resultaron cómodas y fieles a sus propios estilos.

Mientras transcurría el desfile, las actrices y la cantante se llevaron todas las miradas de los presentes en el evento. Graciela Borges, acompañada de Evelyn Scheidl, luce un estilismo audaz: vestido minimalista en tono cherry vibrante. Al mismo lo combinó con múltiples collares en capas y sombrero camel, clara referencia al estilo boho chic, para elevar el atuendo.

Evelyn Scheidl y Graciela Borges

Evelyn Scheidl, por su parte, escogió una camisa blanca clásica y una falda satinada en tono gris perla, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo sofisticado. Como accesorios, incorporó cadenas doradas y un clutch con textura haciendo juego. Por otro lado, Rosario Ortega optó por un estilo casual y urbano: musculosa negra al cuerpo con escote redondo, que realza la silueta y funciona como básico infalible, y pantalón sastrero amplio en tono gris topo, de tiro alto y caída fluida.

Su look se completó con botas negras en punta, lo que sumó un aire moderno y algo rocker a su conjunto, anillos plateados y una estética natural. Su propuesta para este evento fue, sin dudas, acudir a la tendencia “quiet luxury”, donde menos es más y la clave está en el calce y la calidad de las prendas.

Rosario Ortega

Sastrería relajada y el regreso de una prenda básica

Minerva Casero eligió para esta nueva edición de la Semana de la Moda un traje sastrero oversize en tono gris humo, una de las grandes tendencias de las últimas temporadas. El blazer de hombros marcados y corte recto se complementa con un pantalón amplio de tiro alto, logrando así una silueta relajada pero elegante. La actriz decidió llevar el saco sin demasiados accesorios para reforzar esa impronta minimalista que domina la sastrería actual.

Minerva Casero y Carola Reyna

Carola Reyna, quien posa a su lado, se inclinó por una propuesta más clásica pero igualmente moderna: trench coat beige de corte amplio, una prenda atemporal que nunca pasa de moda y que esta temporada regresa con fuerza. Debajo, la esposa de Boy Olmi sumó camisa verde oliva y pantalón oscuro de caída fluida, creando una paleta neutra y sofisticada. Asimismo, agregó un bolso negro de cuero que acompañó la sintonía de su outfit.

Ambos estilismos comparten una misma línea estética: prendas holgadas, tonos neutros y ausencia de estridencias. Además, la tendencia en sus elecciones apunta a siluetas relajadas, capas livianas y géneros nobles que priorizan la comodidad sin resignar elegancia.

Vestido fluido y romanticismo etéreo

Inés Estévez también fue una de las invitadas al desfile del BAFWEEK Otoño‑Invierno 2026. La integrante de En el barro (Netflix) llegó al lugar con un vestido largo en tono durazno empolvado, que se destacó por sus leves volados y su falda amplia que aportó movimiento. Este diseño presenta detalles con textura en la zona superior y un lazo que marca la cintura, lo que permite resaltar la figura de manera delicada.

Inés Estévez

Los accesorios elegidos fueron collares largos en dorado que sellaron el aire bohemio chic que caracteriza a la prenda. Este tipo de siluetas fluidas, en colores suaves y con telas livianas, forman parte de la tendencia romántica etérea que vuelve cada temporada primavera-verano, ideal para ocasiones tanto de día como de noche.

De esta manera, desde Graciela Borges pasando por Minerva Casero hasta llegar a Carola Reyna y Rosario Ortega, las tendencias que impusieron las artistas en la Semana de la Moda en la Argentina fueron sastrería relajada, vestidos fluidos en tonos empolvados, el regreso del boho chic con accesorios protagonistas y la apuesta por básicos minimalistas elevados.