Así fue el increíble día de ski de Mirko y Luisana Lopilato en Colorado

Marley volvió a armar las valijas y esta vez lo hizo con un plan doble: grabar una nueva -y última- entrega de Por el Mundo (Telefe) y, en paralelo- acompañar a su hijo en un desafío personal. En esta oportunidad, el conductor viajó con Mirko a Telluride, Colorado, donde se reencontraron con Luisana Lopilato y su hermano Darío. Entre montañas nevadas y temperaturas bajo cero, el presentador, el niño y los actores vivieron una jornada a pura diversión y complicidad.

Mirko y Luisana Lopilato, juntos en la nieve

Instalados en uno de los centros de ski más exclusivos de la región, Marley y Mirko aprovecharon cada momento en la nieve junto a Luisana Lopilato y Darío. El pequeño, de 8 años, continúa perfeccionando su técnica en el deporte sobre la nieve, mientras el conductor registra cada avance de su heredero con orgullo. La visita también formó parte de las grabaciones del ciclo de Telefe, que sumó paisajes impactantes y momentos divertidos a su propuesta televisiva.

Mirko en la nieve de Colorado, EE.UU | Instagram

A través de su cuenta personal de Instagram, el comunicador compartió algunas postales del encuentro que rápidamente se llenaron de “me gusta” y comentarios por parte de sus seguidores. Junto a un video en plena montaña, escribió: “Descansos de ski en lo más alto de las montañas desde Telluride, Colorado”. La frase acompañó una serie de imágenes donde se los ve disfrutando del imponente paisaje blanco que caracteriza a la zona en esta época del año.

Uno de los momentos más tiernos de la jornada fue cuando el niño y la actriz se detuvieron para darle de comer a los pájaros en medio de la naturaleza. En un video grabado por el propio Marley, se observa al pequeño sosteniendo en alto un trozo de comida mientras un ave se acercaba, mientras era alentado por las risas y las indicaciones de la artista. La escena reflejó la calidez del vínculo entre ambos y la naturalidad con la que comparten tiempo juntos.

Luisana Lopilato y Mirko listos para esquiar

Para la actividad en la nieve, Luisana Lopilato y Mirko lucieron el equipamiento reglamentario: mamelucos térmicos, guantes, cascos y gafas especiales para protegerse tanto del frío extremo como del reflejo del sol sobre la nieve. Las bajas temperaturas no fueron un impedimento para que los hermanos Lopilato, Marley y su primogénito disfrutaran de las actividades y grabaciones al aire libre.

La buena sintonía entre los hermanos Lopilato también quedó en evidencia durante la escapada. Darío, siempre activo en redes sociales, publicó un clip desde la habitación del hotel donde se hospedaban. Desde allí se apreciaban las montañas completamente nevadas, las pistas perfectamente trazadas y los techos de las cabañas que completaban el paisaje de postal.

Así, entre grabaciones, juegos y ratos de ski, Marley, Mirko y Luisana Lopilato protagonizaron un día inolvidable en Colorado. La combinación de trabajo y disfrute padre e hijo volvió a ser el sello distintivo del conductor, que esta vez sumó a la actriz y a su hermano a una experiencia marcada por la nieve, la amistad y la aventura enmarcado en el último episodio de esta temporada de Por el Mundo.

NB