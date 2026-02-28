Mirtha Legrand rompió el silencio sobre su pase a Telefe: "Aunque cueste creerlo"

La presencia de Gustavo Scaglione en el festejo del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand despertó una serie de especulaciones acerca del inminente pase de La Chiqui a la pantalla de Telefe. Ante las versiones que se barajaron en Intrusos (América TV), fue la mítica conductora quien rompió el silencio y habló de su posible pase al canal de las pelotas.

¿El último año de Mirtha Legrand en Eltrece?

Mirtha Legrand acaba de cumplir 99 años y se convirtió en una verdadera leyenda viviente de la pantalla chica. Su imagen siempre fue muy requerida en los medios de comunicación, incluido Telefe. En esta línea, en el programa de espectáculos fue la propia Paula Varela quien sostuvo que la presentadora tenía ganas de hacer al menos una temporada en el canal de la competencia. “Para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente”, sostuvo la periodista. A su vez, recordaron que el unitario La dueña, protagonizado por la abuela de Juana Viale, fue trasmitido por esa misma pantalla en 2012 a modo de cumplirle sus deseos.

Mirtha Legrand | Instagram

Incluso, Carlos Monti en su programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública) resaltó: "A partir de la relación tensa que mantiene Mirtha Legrand con la gente de El Trece, comenzó a funcionar la cocina de rumores. Al señor Scaglione le encantaría que Mirtha, que va a cumplir 100 años el año que viene, lo festeje en la pantalla de Telefe". Al mantener comunicación con Intrusos, el periodista señaló: "Aclaré que es para el año que viene, que es para una posibilidad. La llamativa ausencia de Adrián Suar y Pablo Codevila".

A modo de conclusión, sostuvo: "Todas las negociaciones con El Trece no han sido fáciles. Y ahora ella está chocha con Scaglione, que es amoroso y demás. Para Telefe sería redondo tener a Susana y a Mirtha en el mismo año". Aunque se estima que la grilla de este año ya estaría definida, las negociaciones para el año que viene comenzarían a gestarse.

Mirtha Legrand | Instagram

La palabra de Mirtha Legrand

Ante este entramado de especulaciones y conjeturas, Mirtha Legrand habló con PrimiciasYa y rompió el silencio acerca de su traspaso a Telefe. "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información", lanzó tajante. Acto seguido, añadió: "Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme".

La ausencia de Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández en la fiesta de cumpleaños de la mítica actriz y conductora, sumado a la cercanía de Gustavo Scaglione a la familia Tinayre, desató de inmediato los rumores de que habría una grieta entre la productora de La Noche de Mirtha y la gerencia ejecutiva de Eltrece.

Si bien se estima que este año Mirtha Legrand seguirá con sus tradicionales e históricos programas de entrevistas en Eltrece, lo cierto es los productores estarían evaluando la posibilidad de que La Chiqui se retire definitivamente de la televisión en 2027 en la pantalla de Telefe, cerrando una larga carrera en el ambiente artístico de más de 80 años y un siglo de vida.

