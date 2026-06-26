Asi es el negocio de Cami Galante, la esposa de Leandro Paredes, para apostar a su faceta empresarial

Las llamadas "mujeres de la selección" no dudan en acompañar a sus parejas en su vida llena de viajes y cambios de contratos entre clubes. Sin embargo, también apuestan a tener un perfil profesional en paralelo, sobre todo involucrándose de lleno en la industria de la belleza y la moda. Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, no duda en mostrar en sus redes sociales la compañía y el amor que le tiene al futbolista y a su familia. Pero también deja espacio para promocionar el exitoso negocio que tiene lejos de los deportes. Con el apoyo incondicional de su esposo, y con una mirada unisex, abrió Galante, una línea de cosméticos y cuidados faciales.

Camila Galante, Leandro Paredes y sus hijos

Lejos del fútbol, así es el negocio beauty de Camila Galante

Camila Galante es una de las mujeres de la selección argentina que no dudó en acompañar a Leandro Paredes en el Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México. Si bien se rodeó de fútbol y busca ser un sostén para el futbolista que está en la pelea por una nueva consagración de gloria, también sigue atenta a su exitoso negocio, que se aleja del mundo deportivo, y unifica la belleza con todo tipo de público. Galante Cosmética es una marca premium dedicada al cuidado de la piel y el bienestar personal.

El mismo se fundó en 2021, con el apoyo y la ayuda de su hermana, y con el paso del tiempo se consagró como una de las marcas de belleza más importantes a nivel internacional. El propio Paredes también fue de gran apoyo al momento de su fundanción y, en la actualidad, acompaña siendo uno de los modelos de los productos. La firma comercializa productos de carácter natural, sustentables con el medio ambiente y completamente cruelty-free, dentro de una estética que se resalta por su minimalismo y elegancia.

Lejos del fútbol, así es el negocio beauty de Camila Galante

Si bien está apuntada a un público más femenino, durante los últimos meses apostó a una nueva era y experimento con productos para un público masculino. Paredes cumplió un rol fundamental, consagrándose como la imagen principal y embajador global de la línea masculina, mientras que Camila Galante se vuelve la modelo de la línea femenina.

En Instagram, Galante Cosméticos cuenta con más de 70 mil seguidores, entre los que aparece la ayuda de otras mujeres de la selección, que le brindan su apoyo y apuestan a sus productor, siendo parte de la publicidad en redes sociales. En su página web, tiene la posibilidad de envíos a larga distancia y venta mayorista para las grandes cadenas, exportando sus ideas y traspasando fronteras.

Lejos del fútbol, así es el negocio beauty de Camila Galante

Camila Galante se unió a las mujeres de la selección argentina que marcó su perfil profesional en un mundo empresarial, rodeada de belleza y muchas apuestas en la moda. Con una mirada naturalista y predominando el cuidado de cada uno, fundó Galante, su línea de cosméticos que cuenta con el apoyo de sus seres queridos y con varios productos unisex, abriendo aún más su público. Leandro Paredes se volvió la imagen masculina de la marca y su compañero más fiel, demostrando que el apoyo mutuo en la pareja sigue más presente que nunca.

A.E