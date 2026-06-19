Leandro Paredes celebró el cumpleaños de Camila Galante desde el Mundial

Leandro Paredes se encuentra enfocado en el Mundial 2026, pero en las últimas horas no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje muy especial a su pareja Camila Galante por su cumpleaños. Mediante Instagram, donde lo siguen más de doce millones de personas de todo el mundo, el futbolista de la selección argentina

El romántico mensaje de Leandro Paredes a Camila Galante en el día de su cumpleaños

Leandro Paredes se tomó un momento durante su concentraciónen Estados Unidos, donde se lleva a cabo el Mundial 2026, para homenajear públicamente a la mujer que lo acompaña desde hace más de una década. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista celebró el cumpleaños de Camila Galante con una romántica dedicatoria que rápidamente cautivó a sus seguidores.

El campeón del mundo compartió dos fotografías junto a la empresaria cosmética, con quien formó una familia y tuvo tres hijos. Las imágenes reflejan algunos de los momentos más íntimos y significativos de la pareja, que lleva 16 años de historia de amor. "Feliz cumpleaños amor de mi vida. Espero y deseo que seas siempre muy pero muy feliz. Te amo con el alma hermosa", escribió junto a las postales, dejando en evidencia el profundo amor que siente por su esposa.

Camila Galante y Leandro Paredes

Las fotografías elegidas no pasaron desapercibidas. En una de ellas se los puede ver abrazados en la intimidad de su hogar, mientras que en la otra aparecen disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas. Esta última imagen tiene un significado especial para la pareja, ya que corresponde al momento en que decidieron mostrarse unidos y despejar públicamente los rumores de crisis e infidelidad que habían surgido tiempo atrás.

En marzo de este año, comenzaron a circular fuertes versiones sobre un supuesto affaire entre Leandro Paredes y Emilia Mernes, en medio de la disputa mediática que la cantante mantenía con Tini Stoessel. Los trascendidos generaron una gran repercusión en las redes sociales y en distintos programas de espectáculos. Sin embargo, lejos de alimentar las especulaciones, Camila Galante fue una de las primeras en dejar en claro que su relación con el futbolista continuaba más sólida que nunca. De hecho, la modelo se mostró a solas junto a su marido desestimando la fuerte versión que circulaba en aquel entonces.

Leandro Paredes y Camila Galante

La tierna respuesta de Camila Galante a su pareja Leandro Paredes

Como era de esperarse, la publicación recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios de seguidores que celebraron su relación amorosa. Entre los cientos de mensajes, el más esperado por Leandro Paredes fue el de la propia homenajeada. "Gracias amor de mi vida. Te amo con toda mi alma", escribió Camila Galante, acompañando las palabras de su esposo y confirmando, una vez más, el gran momento que atraviesan juntos.

El posteo de Leandro Paredes para su pareja Camila Galante

La interacción entre ambos no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la complicidad y el amor que mantienen después de tantos años juntos. Además, varias figuras del espectáculo y del fútbol aprovecharon la ocasión para enviarle sus saludos a la empresaria. Catherine Fulop fue una de las primeras en sumarse al festejo con un cálido mensaje: "¡¡¡yyy!!! feliz cumpleaños a la diosa que se cumplan tus sueños hermosa". Por su parte, Ángel Di María también reaccionó al posteo y dejó emojis de aplausos y corazones.

De esta manera, Leandro Paredes celebró el cumpleaños de Camila Galante desde el Mundial y le dedicó unas románticas palabras que reflejaron sus sentimientos hacia ella. La joven es madre de sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, y están juntos desde hace 16 años.