En cada encuentro de la Scaloneta, las redes sociales se llenan de una energía especial cuando los hijos de los jugadores hacen su aparición. En esta oportunidad, antes del partido de Argentina contra Argelia, los hijos de Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Leandro Paredes acapararon todas las miradas con sus tiernos outfits, convirtiéndose en el talismán perfecto para sus padres. Sus madres, pilares fundamentales, comparten a través de las redes la alegría y la expectativa.

De Aurora, la hija de Lisandro Martínez a Lautaro, el bebé de Leandro Paredes: los mejores mini looks de Argentina contra Argelia

Aurora, la hija de Lisandro Martínez, se robó el protagonismo con su look. En la previa del partido de Argentina contra Argelia, la pequeña lució la camiseta de la Selección adaptada a su tamaño, una tendencia que cautivó a los seguidores. Además, completó su outfit con un short y zapatillas a juego.

Por su parte, su mamá, Muri López Benítez, compartió el dulce momento a las afueras del estadio y sobre la foto escribió: "Modo papá activado".

Aurora Martínez

El pequeño Lautaro, hijo de Leandro Paredes, bajo la mirada atenta de su madre, Camila Galante, también se sumó a esta tendencia de mini looks con gran estilo. En la previa del debut de la Scaloneta, la modelo lo vistió con una remera de mangas largas de color blanco con detalles en celeste en el cuello y los puños. La prenda tiene estampada la palabra "ARGENTINA" junto con tres estrellas celestes con bordes dorados. El pequeño de un año completó el conjunto con un pantalón oscuro de algodón.

Lautaro Paredes

Las tres estrellas, símbolo máximo de los logros del equipo, aparecen de forma frecuente en sus prendas, recordándonos que el orgullo argentino es una herencia que se transmite con cariño. La apuesta de las familias por prendas de algodón y referencias sutiles a la identidad argentina, busca ante todo que las pequeños se sientan libres para jugar y moverse.

Por su parte, Allegra, la beba de Nahuel Molina, deslumbró en las redes con un conjunto albiceleste. La beba usó la camiseta de la Selección argentina con un diseño personalizado ya que e la espalda se puede leer la palabra "PAPA" junto al número "26". Su mamá, Barbi Occhiuzzi, completó su outfit con con una falda con volados que tiene un detalle de bordado.

Allegra Molina

Lejos de la presión de la cancha, las familias de los futbolistas viven el Mundial con la misma intensidad. A través de las redes sociales, las parejas de los jugadores comparten postales de una previa cargada de emoción, donde los más pequeños se transforman en los hinchas más adorables de la Scaloneta.

Todos los mini looks de Argentina contra Argelia

Olivia, hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Agustina Gandolfo con Nina y Theo, hijos de Lautaro Martínez.

Gemma, hija del Colo Barco, junto a su mamá Yazmín Jaureguy.