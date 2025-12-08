Así es la casa de Juliana Awada en zona norte: diseñada por ella misma, con estética de los 80 y llena de detalles personales

Juliana Awada abre las puertas de su casa en zona norte, un espacio diseñado por ella misma que conserva la estética de los años 80 y se distingue por detalles personales que marcan cada rincón. La residencia combina arquitectura clásica con ambientes luminosos y funcionales, donde cada elección refleja un estilo cuidado y coherente.

La propiedad de Juliana Awada en zona norte que diseñó ella misma

Juliana Awada mostró algunos detalles de su residencia en zona norte, realizada bajo su propio diseño, con una impronta ochentosa y múltiples elementos que reflejan su estilo y personalidad. Los espacios amplios, el jardín integrado y la decoración sobria convierten a la propiedad en un lugar que transmite identidad y armonía.

Ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, la propiedad se presenta como una construcción de una sola planta que conserva la impronta arquitectónica de los años 80. Los ladrillos a la vista, las líneas rectas y los espacios amplios son parte de una estética que remite a aquella época, pero que al mismo tiempo se mantiene vigente.

Juliana Awada se encargó personalmente de la decoración y el diseño interior, logrando que cada ambiente tenga un aire cálido y funcional. La elección de materiales, la disposición de los muebles y la incorporación de objetos personales convirtieron la casa en un espacio personal que transmite identidad y carácter.

Uno de los aspectos más destacados de la residencia que comparten la ex primera dama y Mauricio Macri es la presencia de una huerta propia, que se integra de manera natural al entorno. Este espacio verde no solo aporta frescura y color, sino que también refleja una búsqueda de conexión con la naturaleza y el disfrute de lo cotidiano.

La combinación de estética ochentosa y moderna de la propiedad de Juliana Awada

La casa de Juliana Awada mantiene una estética marcada por los años 80, con ladrillos a la vista y techos bajos que generan una sensación de intimidad. Sin embargo, la decoración incorpora elementos actuales que equilibran el estilo retro con la modernidad. Los ambientes se caracterizan por la luminosidad y por la presencia de objetos que combinan diseño y funcionalidad.

En este contexto, el living se destaca por su amplitud y por la elección de sillones en tonos neutros, acompañados de piezas decorativas como cuadros, lámparas y libros. Por otro lado, la propiedad cuenta con instalaciones que refuerzan su carácter de lugar de encuentro y disfrute. Entre ellas se destacan las canchas de tenis, pádel y fútbol, además de una piscina de grandes dimensiones.

El jardín, amplio y luminoso, se complementa con rincones pensados para el descanso y la relajación. Allí se pueden encontrar sectores diseñados para leer, tomar una infusión o simplemente relajarse al aire libre. Estos detalles muestran la importancia que Juliana Awada le otorga a los momentos simples y al contacto directo con el entorno natural.

Juliana Awada muestra en su casa de zona norte un proyecto diseñado por ella misma, con estética de los 80 y detalles personales que se reflejan en cada espacio. La residencia combina arquitectura clásica, ambientes amplios y elementos que transmiten identidad, consolidando un estilo propio que se mantiene vigente en cada rincón.

