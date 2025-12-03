Las cuatro camisas infaltables de Juliana Awada para looks cancheros, frescos y cómodos

Juliana Awada es una de las celebridades fashionistas más observadas por todos. Sus conocimientos los lleva a su marca de ropa, donde marca las mejores tendencias, sin perder la elegancia y frescura de cada prenda. Sin embargo, uno de sus favoritos son las camisas, ideales para cualquier temporada del año. Es por eso que sus seguidores y ella destacaron algunas de las más cómodas, que se vuelven perfectas para días bajo el sol o paseos en la ciudad.

Las cuatro camisas infaltables de Juliana Awada

1. El verde militar para un look comfy

Uno de los cortes favoritos de Juliana Awada para camisas es el holgado y perfecto para utilizar como abrigo del look. Es por eso que, en una combinación de jean cómodo y remera negra, optó por el verde militar, con mangas tres cuartos. El mismo le permite estar fresca y con un estilo más relajado, sin perder la sofisticación de siempre.

Juliana Awada y la camisa verde militar

2. El mocha mousse como firma de elegancia

El mocha mousse fue elegido por Pantone como el color tendencia de este 2025, y Awada no iba a dejar pasar utilizarlo para una de sus camisas. Con un conjunto monocromático, firmó a la elegancia con una camisa manga larga, con una puntada para transformarla en tres cuartos. La misma también era holgada, para la comodidad de cada uno, y llevaba botones hasta el pecho, dandole una vuelta de tuerca sensual.

Juliana Awada y la camisa mocha mousse

3. El negro también puede ir en el verano

El color negro es unido con la temporada de invierno y la ropa nocturna. Sin embargo, Juliana Awada logró darle una vuelta de tuerca con una camisa holgada y fresca para un paseo turístico por la ciudad. Para la ocasión, la combinó con un short de jean y unas sandalias marrones. El diseño le daba un estilo artístico, sin perder nunca su sofisticación.

Juliana Awada y la camisa negra

4. Cottage core con el celeste cielo

Juliana Awada le dio la bienvenida a la primavera y verano, alejándose de los colores oscuros y dandole espacio a las estampas. Para eso, eligió el celeste como color base de una camisa manga larga y suelta, con rayas blancas para darle originalidad a la prenda. La misma la combinó con una pollera y unas zapatillas cancheras, acercándose a la frescura del campo.

Juliana Awada y la camisa celeste estampada

Juliana Awada es de las mujeres más observadas en redes sociales, gracias a sus conocimientos fashionistas y capacidad de marcar tendencia. Con su marca de ropa, busca la comodidad de cada prenda, la frescura dependiendo la temporada y los colores más originales. De esta manera, logra reconvertir cada una de sus camisas para que sean perfectas en diferentes ocasiones, pero la acompañen sobre todo en este próximo verano argentino.

