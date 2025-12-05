Juliana Awada mostró cómo llevar un look clásico, canchero y fresco con dos prendas básicas

Juliana Awada es una de las mujeres más observadas por las redes sociales, gracias a la elegancia en sus actividades y su estilo fashionista. En todo momento, logra imponer las mejores tendencias, manteniendo su amor por lo clásico y la sofisticación. Entre camisas y vestido, rescató dos prendas tradicionales y logró marcar un look canchero y fresco, para darle la bienvenida al verano argentino. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en destacarlo como uno de sus favoritos.

Juliana Awada

El look clásico y canchero de Juliana Awada

Juliana Awada es una fanática del estilo effortless y relajado, buscando siempre la comodidad de lo holgado y perfecto para su estilo de vida natural y saludable. Es por eso que su moda es seguida por muchos usuarios de las redes sociales, que buscan la manera de volver a reciclar algunas de sus prendas favoritas. Es por eso que, en las últimas horas, la ex Primera Dama se volvió tendencia al mostrar cómo llevar un look clásico, canchero y fresco con dos básicas elegidas por todos.

En la tranquilidad de su hogar, y en una tarde de cocina pastelera, apostó por un total black, y buscó la frescura en las prendas más elegidas. Para la ocasión, fue por un jean wide leg recto, que da una sensación a negro gastado y relajado. El mismo lo combinó con unas cómodas sandalias y una musculosa, también recta, con escote en U pronunciado. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en pronunciarse a respecto y halagaron la combinación de la ex Primera Dama.

El look de básicos de Juliana Awada

Juliana Awada y su estilo effortless

Juliana Awada elige el estilo effortless para todos los eventos en los que se presenta. Esto le permite estar relajada en sus prendas básicas, atemporales y cómodas, pero mantiene un look pensado cuidadosamente para marcar las mejores tendencias. Es por eso que elige las camisas sueltas, las musculosas lisas, los pantalones holgados o los abrigos más campestres, combinando con su estilo de vida natural y orgánico.

El estilo effortless de Juliana Awada

Los expertos fashionistas no dudan en observar las elecciones de Juliana Awada, y destacar los favoritos de los usuarios en cada uno de los looks. La ex Primera Dama es una de las celebridades más seguidas de las redes sociales, gracias a sus conocimientos y a su amor por la moda. Es así como, con prendas básicas, logra formar looks perfectos para diferentes ocasiones, manteniendo su estilo effortless, pero buscando siempre las tendencias de cada temporada.

