viernes 05 de diciembre del 2025
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 09:36

Juliana Awada mostró cómo llevar un look clásico, canchero y fresco con dos prendas básicas

La ex Primera Dama es una fanática del estilo effortless que la hace marcar tendencia con las prendas más usadas.

Juliana Awada
Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada es una de las mujeres más observadas por las redes sociales, gracias a la elegancia en sus actividades y su estilo fashionista. En todo momento, logra imponer las mejores tendencias, manteniendo su amor por lo clásico y la sofisticación. Entre camisas y vestido, rescató dos prendas tradicionales y logró marcar un look canchero y fresco, para darle la bienvenida al verano argentino. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en destacarlo como uno de sus favoritos. 

Juliana Awada
Juliana Awada

El look clásico y canchero de Juliana Awada

Juliana Awada es una fanática del estilo effortless y relajado, buscando siempre la comodidad de lo holgado y perfecto para su estilo de vida natural y saludable. Es por eso que su moda es seguida por muchos usuarios de las redes sociales, que buscan la manera de volver a reciclar algunas de sus prendas favoritas. Es por eso que, en las últimas horas, la ex Primera Dama se volvió tendencia al mostrar cómo llevar un look clásico, canchero y fresco con dos básicas elegidas por todos. 

En la tranquilidad de su hogar, y en una tarde de cocina pastelera, apostó por un total black, y buscó la frescura en las prendas más elegidas. Para la ocasión, fue por un jean wide leg recto, que da una sensación a negro gastado y relajado. El mismo lo combinó con unas cómodas sandalias y una musculosa, también recta, con escote en U pronunciado. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en pronunciarse a respecto y halagaron la combinación de la ex Primera Dama. 

Juliana Awada
El look de básicos de Juliana Awada

Juliana Awada y su estilo effortless

Juliana Awada elige el estilo effortless para todos los eventos en los que se presenta. Esto le permite estar relajada en sus prendas básicas, atemporales y cómodas, pero mantiene un look pensado cuidadosamente para marcar las mejores tendencias. Es por eso que elige las camisas sueltas, las musculosas lisas, los pantalones holgados o los abrigos más campestres, combinando con su estilo de vida natural y orgánico. 

Juliana Awada
El estilo effortless de Juliana Awada

Los expertos fashionistas no dudan en observar las elecciones de Juliana Awada, y destacar los favoritos de los usuarios en cada uno de los looks. La ex Primera Dama es una de las celebridades más seguidas de las redes sociales, gracias a sus conocimientos y a su amor por la moda. Es así como, con prendas básicas, logra formar looks perfectos para diferentes ocasiones, manteniendo su estilo effortless, pero buscando siempre las tendencias de cada temporada

A.E

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en