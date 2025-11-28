Juliana Awada mostró cómo quedó la nueva decoración de su cocina: flores como foco central, entre madera y contrastes

Juliana Awada suele demostrar lo mucho que sabe de estilo a la hora de decorar su casa y los lugares que recorre a diario. Si bien no suele compartir tantas imágenes de su intimidad, las veces que lo hace, deja claro su maestría en la materia. Un ejemplo de esto, es lo que sucedió en las últimas horas, cuando compartió imágenes de la renovada decoración de su cocina, con las peonías como las flores estrella del ambiente.

La nueva decoración de la cocina de Juliana Awada

A través de sus redes sociales, Juliana Awada compartió una serie de fotos desde la intimidad de su hogar. En el material, se puede ver a fondo su cocina, donde resaltan los tonos en madera, los cuadros y la decena de detalles decorativos, que conviven con los electrodomésticos de acero inoxidable, todo enmarcado con ventanas y puertas enormes que aportan muchísima luz.

Sin embargo, esta serie de imágenes no tenía como principal objetivo el visibilizar su impresionante cocina, aunque sus miles de seguidores en las redes sociales se lo agradecieron, sino la nueva decoración que incorporó. En el centro de la isla se puede apreciar un florero de cristal, muy fino, con un ramo de peonías, una de las flores de la temporada.

Juliana Awada compartió su nueva decoración para la cocina.

Que Juliana Awada haya elegido las peonías, no es casualidad. Estas flores se encuentran en su época de máximo esplendor y son de las más elegidas entre los especialistas para la decoración de interiores. Se trata de plantas perennes, que pueden tener tonos blancos, rosa, morado, rojo o amarillo.

Las tendencias que sigue la cocina de Juliana Awada

Más allá de su nueva decoración, la cocina de Juliana Awada tiene muchos de los elementos que más destacan de las cocinas modernas. Las superficies de madera que rodean el espacio y los grandes módulos de almacenamiento, destacan por sobre todas las cosas y siguen las tendencias actuales de ese mundillo.

Lo mismo ocurre con la isla, que es el foco central del lugar. Con líneas puras y mesadas claras, funciona como un sector multifunción, tanto para trabajar, preparar la comida, esperar la cocción o reunirse alrededor de ella.

Juliana Awada mostró preparaba un plato en su isla.

Esa contemporaneidad y modernismo, se corona con el techo de hormigón visto. Aunque para muchos puede sonar como algo arriesgado, lo cierto es que, con sus detalles en negro, contrasta de manera sutil con la madera que domina el lugar. Un elemento que se suma a los electrodomésticos de acero inoxidable, que cumplen una tarea similar.

La vista general de la cocina de Juliana Awada.

De esta manera, Juliana Awada dejó ver su impresionante cocina y compartió la nueva decoración que tiene, con las flores como foco central. La ex primera dama dejó claro su estilo y buen gusto, tanto para agregar ese detalle en específico como en los acabados y confección del ambiente en cuestión.