Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, se volvió furor en las redes sociales tras publicar un "mini blog" en el que muestra los rincones más importantes de su casa. Uno de ellos fue la cocina, donde, por supuesto, se encontraba su madre preparando la cena. Entre los halagos que recibió la conductora, se podían leer mensajes que hacían mención a la decoración que lleva este espacio de su hogar.

Así es la cocina de Maru Botana: detalles rústicos, tonos cálidos y el corazón de su casa

Maru Botana es una de las conductoras y pasteleras más queridas del país. Sus recetas y su presencia en la televisión siguen acercando al público. Con el avance de la tecnología, sus hijos adolescentes copan las redes sociales y en alguna que otra vez la muestran cocinando entusiasmada como en la reciente publicación de su hija Sofía Solá.

En la misma, Maru Botana prepara una trucha asalmonada a la sal pero lo que más llamó la atención fue la decoración que lleva este ambiente que, sin dudas, es su favorito ya que puede explayar todos sus conocimientos gastronómicos y poner en práctica nuevas recetas dulces.

Según se puede ver, la empresaria escogió un estilo cálido, hogareño y natural para su cocina donde predomina el color verde pastel, que transmite una sensación de frescura y armonía. El bajo mesada es de madera pintada en esta tonalidad con tirantes oscuros y encimeras claras que aportan luminosidad al espacio.

En este sitio, también se observa que hay ollas colgadas encima de una pequeña isla, ubicada en el centro, y también una alacena con frascos a la vista. Estos detalles reflejan un sitio funcional en el que se respira el espíritu familiar y artesanal que caracteriza a la presentadora. Asimismo, la cocina de Maru Botana lleva pisos de madera rústica, una ventana a la altura de la bacha y una iluminación suave.

La ventana con marcos blancos y cortina roller permite el ingreso de luz natural, generando así mayor iluminación en el espacio. Además, ayuda a conectar el exterior con el interior e invita a generar una atmósfera relajada al momento de cocinar o limpiar este lugar. Con utensilios a la vista, un sector decorado con mosaicos y electrodomésticos de acero inoxidable, este rincón de su residencia conquistó a los usuarios de las redes.

Lejos de ser un rincón repleto de lujos y las últimas tendencias, Maru Botana priorizó la simpleza con toques modernos y que sea una cocina que invite a compartir momentos en familia. Cada detalle parece pensado para disfrutar del arte de cocinar en un entorno relajado, donde la sencillez y la practicidad se equilibran perfectamente.

De esta manera, la cocina de Maru Botana se destaca por tener detalles rústicos, tonos cálidos y ser el corazón de su casa, donde mantiene un balance entre lo rústico y lo moderno. Su estética funcional la vuelve ideal para disfrutar de un entorno acogedor y auténtico, en el que la pastelera pasa horas haciendo preparaciones dulces y saladas.