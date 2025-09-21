Maru Botana mostró su mejor receta de cookies para festejar el Día de la Primavera

Llegó el Día de la Primavera y Maru Botana mostró su mejor receta de cookies. A través de su cuenta de Instagram, la cocinera reveló el paso a paso de sus galletitas de chocolate y avena preferidas, que además son apto vegano y sin lactosa.

Receta de las cookies de avena y chocolate de Maru Botana

Como suele hacer todas las semanas, Maru Botana compartió en su cuenta de Instagram una de sus recetas favoritas. Se trata de las cookies de chocolate y avena que también son apto vegano y sin lactosa. "Perfectas para acompañar el mate, el té o el cafecito", aseguró la cocinera de cara a celebrar el Día de la Primavera.

Cookies de avena de Maru Botana

"Vamos a hacer unas cookies sin lactosa, unas cookies veganas, totalmente distintas, pero que te van a encantar porque tienen de todo", dijo la pastelera antes de empezar a cocinar. Según explico, en primer lugar se deben mezclar todos los ingredientes: avena en hojuela, almendras en polvo, el mix de semillas, azúcar rubia, aceite de oliva, leche de almendras, chocolate amargo, harina y polvo para hornear.

Luego de mezclar, se deben tomar dos cucharas y una placa para armar las cookies. "Son fáciles y ricas. Están buenas para tener en un frasquito y comerlas cuando tenes un antojo de algo dulce. Sanas y espectaculares con todos los ingredientes que nos hacen bien", remarcó Maru Botana sobre esta receta.

Al momento de armar las cookies, la pastelera mostró que se deben hacer unas "bolitas" y después aplastarlas en la placa. En ese sentido, detalló: "Al no tener tanta materia grasa, van a estar contenidas y les va a costar desparramarse".

Por último, Maru Botana explicó que las galletitas deben cocinarse en un horno precalentado a 170 grados, entre 10 y 15 minutos. "Son crocantes, finitas y una delicia", dijo la pastelera al develar cómo habían quedado las cookies de avena y chocolate.

Maru Botana

De esta manera, la cocinera celebró la llegada de la primavera con una receta simple, saludable y llena de sabor. Sus cookies de avena y chocolate son una opción ideal para preparar en casa y compartir en esta fecha tan especial, ya sea en un picnic al aire libre, en una merienda con amigos o simplemente para darse un gusto.

Con su estilo cercano y alegre, Maru Botana volvió a inspirar a sus seguidores a animarse a la cocina casera y a disfrutar de la estación más colorida del año con algo dulce. Porque, como ella misma aseguró, nada mejor que recibir la primavera con unas galletitas recién horneadas y mucho amor.

Los ingredientes para hacer las cookies de avena y chocolate de Maru Botana