Así es la receta de trucha a la sal con la que Maru Botana sorprendió a su hija, Sofía Solá

Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, se volvió furor en las redes sociales por sus divertidos videos, donde muestra su pasión por el makeup, la moda y la intimidad de su familia. Con casi 100.000 seguidores en TikTok y 49 mil en Instagram, es toda una influencer que está ganando protagonismo también en los medios. En las últimas horas, la joven compartió un "mini blog" de cuando llega a su casa y sorprendió al mostrar a su mamá cocinando trucha a la sal. Sin dudas, un momento que se volvió viral y que reafirmó el amor de la conductora por la cocina.

Sofía Solá mostró el plato que preparó su madre, Maru Botana: "Una trucha asalmonada a la sal"

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, compartió su llegada a su residencia y mostró con lo primero que se encuentra al ingresar. Primero, filmó a su hermana Inés, quien se encontraba en el comedor de su casa estudiando música con una notebook, cuadernos y marcadores. "Acá está mi hermana que quiere ser artista", contó la joven y luego le pidió que entonara una canción. “Ine, cantanos para TikTok, dale”, le dijo pero la pequeña se negó. “No llegamos a nada nunca”, comentó Sofía resignada.

Luego, se dirigió hasta la cocina y enfocó a su hermano Santiago: “Después está Santi, que todas las chicas gustan de él”. Segundos después, aparece en escena Maru Botana preparando un exquisito plato para el momento de la cena. "Acá está mamá, ¿qué hizo mamá hoy?“, preguntó a la conductora. A lo que ella con tono amoroso, respondió: "Una trucha asalmonada a la sal". En el clip, que no tardó en circular en las redes sociales, la pastelera se muestra atenta a la comida y agregándole sal gruesa a la fuente en la que se encontraba el pescado.

"Mini blog", escribió Sofía Solá en el video que subió a su cuenta de Tik Tok, donde la siguen miles de personas. Entre los tantos comentarios, se encontraban los que destacan el privilegio de tener una mamá cocinera y que sea, nada más ni nada menos que, Maru Botana. "Llegas a tu casa y tu madre es Maru, épico", "Amo a Maru", "La mejor cocinera", "Maru es todo lo que está bien", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la influencer.

En cuanto a la preparación que escogió la empresaria gastronómica para deleitar a sus hijos es una bastante sencilla que se destaca por el sabor y la jugosidad del pescado. Por esta razón, a continuación te contamos cómo es la clásica receta de trucha a la sal:

Ingredientes

2,5 kg de sal gruesa para hornear

1 trucha (de unos 800 gramos)

Para la guarnición (opcional)

6 patatas pequeñas

Sal

2 tomates

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra

1 rama de perejil fresco

Paso a paso de la receta de trucha a la sal

Paso 1: encender el horno a una temperatura de 220 °C con calor arriba y abajo

Paso 2: crear una base de sal sobre una bandeja de horno utilizando alrededor de 1 kg de sal gruesa especial para hornear, humedecida con unas gotas de agua.

Paso 3: colocar una trucha sobre esta cama de sal.

Paso 4: cubrirla con el resto de la sal húmeda, unos 2,5 kg en total, asegurándonos de que el pescado quede completamente cubierto.

Paso 5: llevar la fuente en el horno precalentado y hornear durante unos 20 minutos a 220 ºC.

Paso 6: pelar las patatas y cocinar a vapor durante unos 15 minutos. Por otro lado, cortar los 2 tomates en rodajas y reservar.

Paso 7: sacar la fuente del horno y, con la ayuda de un martillo, le damos un golpe suave a la costra de sal, aunque firme, para romper la capa.

Paso 8: antes de servir el pescado, retirar la piel con cuidado de no romperla y después si llevarlo al plato junto con las patatas y rodajas de tomate.

Así es la receta de trucha a la sal y fue con este plato que Maru Botana sorprendió a su hija, Sofía Solá, quien no dudó en compartir la intimidad de su hogar y se volvió viral a las pocas horas en las redes. "Increíble", aseguró la modelo al saber que su mamá estaba haciendo esta delicia.