El príncipe Harry volverá a Reino Unido, pero esta vez sin Meghan Markle, según trascendió en las últimas horas. Esta información causa revuelo a nivel mundial debido a la tensa relación que mantienen el hijo de Lady Di y su padre, el rey Carlos III. Sin embargo, este regreso no tiene que ver con un viaje personal, sino que tiene como finalidad la asistencia a un evento benéfico. Para su llegada a suelo británico el próximo 8 de septiembre, el esposo de Meghan Markle habría puesto condiciones si es que el monarca quiere verlo.

Qué habría solicitado el príncipe Harry para volver a Reino Unido y encontrarse con su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry podría limar asperezas con el rey Carlos cuando asista a los Premios WellChild, donde se conmemorará el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II, que se llevará a cabo el 8 de septiembre, según informaron desde Mirror.

Esta fecha marca un momento especial para la familia real británica ya que después de varios meses, el príncipe volverá a reunirse con ellos. Principalmente con su padre ya que en abril pasado, cuando Harry se hizo presente en la audiencia sobre protección y seguridad, él no se encontraba en Reino Unido sino en Italia por una visita de Estado.

El príncipe Harry y el rey Carlos III

Según medios británicos, el príncipe Harry volvería sin la compañía de su esposa Meghan Markle y este regreso sería clave para su reconciliación con el rey Carlos III. Sin embargo, el heredero de Lady Di habría solicitado algunos requisitos para poder confirmar su presencia en dicha ceremonia.

De acuerdo a lo trascendido, la primera condición habría sido "recuperar la seguridad" cada vez que él y su familia pisen tierra británica. Esto mismo fue lo que se le quitó cuando junto a Meghan decidieron voluntariamente dejar de ser miembros activos de la familia real.

El príncipe Harry y Meghan Markle

La segunda, tendría ver que con controlar a la prensa cada vez que él y su pareja, Meghan Markle, estén en Reino Unido para poder moverse libremente y no tengan que ser acechados por los medios. Básicamente, lo que pide el príncipe Harry es llevar unos días con total armonía y normalidad durante sus visitas al Palacio de Buckingham. La tercera y última, según informaron, el príncipe Harry desea que Meghan Markle sea tratada como "alteza real" cuando se encuentre allí.

Cabe recordar que la última vez que el rey Carlos III y el príncipe Harry tuvieron una reunión en conjunto fue en febrero de 2024 en Clarence House, luego de que su majestad contara públicamente su diagnóstico de cáncer. Medios ingleses y personas cercanas a este evento, revelaron que la reunión tuvo una duración de 30 minutos. Desde esa fecha se cree que no hubo ningún intercambio de comunicación entre ellos, lo que causó un claro distanciamiento con el correr del tiempo.

De esta manera, filtraron las condiciones que puso el príncipe Harry para reunirse con el rey Carlos el próximo 8 de septiembre en los Premios WellChild, donde se conmemorará el tercer aniversario luctuoso de la reina Isabel II y dará lugar a un esperado reencuentro familiar.