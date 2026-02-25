Así es la habitación estilo japandi de Úrsula Corberó, el Chino Darín y su hijo, Dante

Úrsula Corberó y el Chino Darín están viviendo las primeras semanas como padres primerizos de Dante, su dulce bebé. El nacimiento del pequeño, el 9 de febrero, fue viral en las redes sociales por la emoción de los seguidores de la pareja. Es por eso que ambos no dudan en mostrar algunos aspectos de su intimidad, para que el acompañamiento siga estando. En las últimas horas, compartieron la decoración de estilo japandi que los tres tienen en la habitación que comparten en su hogar.

Úrsula Corberó y su hijo, Dante

La habitación de estilo japandi que Úrsula Corberó y el Chino Darín comparten con su hijo, Dante

Úrsula Corberó y el Chino Darín mantienen una estética lujosa y minimalista, fusionada con la comodidad del día al día y la funcionalidad necesaria para el hogar. Su casa, de estética retro y relajada, sufrió un cambio cuando llegó Dante, su primer hijo juntos. El niño nació el 9 de febrero y cambió sus vidas por completo, comenzando porque la habitación que era solo de la pareja, ahora también era compartida con una tierna cuna.

En las últimas horas, la actriz mostró su mañana con el bebé e introdujo a la intimidad familiar a sus seguidores. Fue así que sorprendió con la decoración estilo japandi que mantienen, que logra fusionar la simpleza y serenidad del diseño japonés con la funcionalidad y cálidez de la estética escandinava. Tanto su cama como la cuna y su mesa de luz son de madera clara, manteniendo los colores beige y blancos para una visual relajada. Sin embargo, la lámpara de papel de arroz es un elemento ícono de la cultura asiática, alejándose de lo común y permitiendo una luz suave para el pequeño.

La habitación de Úrsula Corberó, el Chino Darín y su hijo, Dante

Las primeras fotos de Dante: entre paseos y ratos con sus papis

Los usuarios de las redes sociales se mostraron emocionados al ver que su pareja favorita, Úrsula Corberó y el Chino Darín, se convirtieron en padres de Dante. Es por eso que esperaron ansiosos las primeras fotografías del pequeño. La actriz se mostró en un tierno paseo, junto a su cochecito. Días más tarde, compartió una foto del actor en la tranquilidad del hogar, y reveló el rostro del bebé, quien dormía una siesta en el pecho de su papá.

Las primeras fotos de Úrsula Corberó, el Chino Darín y su hijo, Dante

La familia de tres se vuelve viral en las redes sociales, en todo momento que se dan a conocer nuevas postales de ellos en la tranquilidad del hogar. En las últimas horas, revelaron la habitación estilo japandi que comparten los tres, en los primeros meses del bebé. Úrsula Corberó, el Chino Darín y su hijo, Dante reciben mensajes de sus seguidores, quienes no dudan en acompañarlos en el minuto a minuto de su nueva vida.

A.E