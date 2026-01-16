Así fue el primer cumpleaños de Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi: torta para bebés, pelotero gigante y merienda con peluches

Fede Hoppe y Maca Rinaldi vivieron un momento de mucha emoción: su hija Amanda cumplió su primer año de vida. Para sorprenderla, el jueves 15 de enero, la pareja organizó una celebración íntima y súper divertida que decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales. A través de postales y videos, dejaron ver el tierno festejo con el que agasajaron a su primogénita.

Los detalles del cumpleaños de Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi

El primer cumpleaños de Amanda, la hija de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe, fue una celebración emotiva y pensada en todo aquello que le gusta a la pequeña. Cada detalle de la misma estuvo orientado a crear un recuerdo inolvidable. La decoración se destacó por una paleta de tonos pasteles como celeste, lila, rosa y amarillo, que aportó calidez y armonía al ambiente.

Caption

El living de su casa fue el escenario perfecto para colocar una guirnalda con la frase “Feliz cumpleaños”, un globo gigante con forma del número uno y una pequeña mesa de madera con una torta apta para bebés de más de seis meses. En la misma también se veía un plato de sitio de fibra natural y dos pequeños peluches con bonetes.

Lo que más llamó la atención fue el pastel en tamaño mini y realizado en dos pisos que Macarena Rinaldi y Federico Hoppe mandaron a realizar para su hija. Decorada con frutillas, arándanos frescos, rodajas de banana y una crema suave en su interior, ideal para los más chicos, estuvo adornada con una vela blanca. "Te amamos hija, feliz en tu día", escribió la bailarina junto al posteo que compartió en su red social de Instagram donde se los ve cantando junto a Amanda.

Tal como dejó ver Fede Hoppe, el festejo comenzó muy temprano a penas se levantó su niña ya que la idea era desayunar y sorprenderla con un pelotero, regalos y la presencia de algunos amiguitos. "Todo preparado para cuando se despierte Amanda. Desayunamos en su mesita. Gracias hija por hacernos vivir esta sensación única de ser papás", escribió, a corazón abierto, el productor.

El look de Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi, para su primer cumpleaños

Para esta importante ocasión, Amanda llevó un vestido floreado de gasa liviana, con volados en las mangas y una estampa de hojas y flores en rosa empolvado y verde. En una de las imágenes que subió Maca Rinaldi se la puede ver posando junto a ella, súper felices, con coronas de flores XL. Las mismas se destacaron por sus colores vibrantes y por darle ese toque festivo a sus outfits.

Maca Rinaldi y su hija Amanda

Hacia el final del día, la celebración continuó con juegos en el pelotero y un tobogán de madera, el combo perfecto para que la cumpleañera disfrutara al máximo. "Seguimos festejando en el pelotero", escribió la licenciada en psicología junto a la dulce postal de Fede Hoppe y Amanda.

Fede Hoppe y su hija Amanda

De esta manera, lejos de mostrar una escena lujosa con numerosos invitados, la pareja celebró un momento muy especial caracterizado por la sencillez e intimidad. Así fue el primer cumpleaños de Amanda, la hija de Fede Hoppe y Maca Rinaldi: una mini torta para bebés, un pelotero gigante y merienda con sus peluches preferidos.