Así es el didáctico y "natural" enorme juego de parque que Agustina Cherri diseñó para sus hijos 

Agustina Cherri sorprendió en redes sociales al mostrar el original espacio que diseñó especialmente para sus hijos en el jardín de su casa. La empresaria cosmética se encargó de mostrar cada uno de los detalles y de publicar la felicidad de sus pequeños al estrenar este divertido elemento.

La increíble idea de Agustina Cherri pensada para sus hijos

Agustina Cherri volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar una de las ideas más especiales que realizó para sus hijos: un enorme y didáctico juego de parque instalado en el jardín de su casa. Fiel a su perfil familiar y relajado, la actriz apostó por una propuesta vinculada a la naturaleza, el movimiento y el juego al aire libre para que los pequeños puedan disfrutar de largas horas de diversión.

Agustina Cherri

A través de su cuenta de Instagram, Agustina Cherri compartió un video donde mostró en detalle la impactante estructura de madera que ocupa una gran parte del exterior de su casa y explicó que ella misma participó en el diseño del proyecto. Luego, una empresa especializada se encargó de construirlo y hacerlo realidad. Feliz con el resultado final, la artista escribió en su publicación: “Es muy hermoso y no los puedo sacar ahí. Si querés más data habla con ellos, son unos genios y van a cumplir todos tus sueños para sus hijos”.

Rápidamente, el posteo generó repercusión entre sus miles de seguidores, quienes destacaron tanto la creatividad del espacio como la importancia de fomentar juegos alejados de las pantallas y más conectados con el aire libre. En este sentido, recibió una verdadera lluvia de elogios y comentarios celebrando la iniciativa de la empresaria.

Cómo es el enorme juego de parque que Agustina Cherri diseñó para sus hijos

El gran protagonista del jardín de Agustina Cherri es una estructura de madera de estilo natural y minimalista, diseñada especialmente para estimular el movimiento, la imaginación y la actividad física de los chicos. El juego combina distintas propuestas recreativas y de motricidad en un mismo espacio, algo que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Entre sus características más destacadas aparecen sogas para trepar, escaleras laterales, barras tipo mono, anillas colgantes y una gran hamaca circular suspendida en el centro de la estructura. Además, cuenta con una red vertical para escalar y diferentes niveles que invitan a los niños a explorar y moverse constantemente.

Así es el didáctico y "natural" enorme juego de parque que Agustina Cherri diseñó para sus hijos

Toda la construcción fue realizada en madera oscura, manteniendo una estética rústica y armónica con el entorno verde del lugar. Lejos de los clásicos juegos infantiles de plástico y colores estridentes, Agustina Cherri apostó por un diseño mucho más orgánico, inspirado en los juegos Montessori y en las tendencias de crianza vinculadas al contacto con la naturaleza.

Otro detalle que llamó la atención fue el tamaño del parque, pensado para el entretenimiento y para acompañar el crecimiento de sus hijos, Alba y Bono, y permitirles desarrollar habilidades físicas como el equilibrio, la coordinación y la fuerza. En sus historias de Instagram, Agustina Cherri mostró además a los chicos disfrutando de este nuevo espacio con total entusiasmo.

Así es el didáctico y "natural" enorme juego de parque que Agustina Cherri diseñó para sus hijos

En los videos se los puede ver trepando, colgándose de las anillas y jugando en la gran hamaca circular, completamente fascinados con el nuevo rincón. "Así estamos", escribió orgullosa. Así es el didáctico y "natural" enorme juego de parque que Agustina Cherri diseñó para sus hijos: movimiento y conexión con la naturaleza.