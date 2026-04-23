Muna Pauls mostró su truco para lucir bronceada y su mamá, Agustina Cherri, no aguantó la risa

Agustina Cherri y Muna Pauls comparten la pasión por el universo fashionista. La actriz, quien acaba de lanzar su propia marca de productos para el rostro inspirada en el nombre que le propició la cantante, está trabajando arduamente en campañas publicitarias para expandir su firma. En este marco, madre e hija protagonizaron un divertido momento en plena autopista mientras se dirigían al set de producción.

Muna Pauls y el truco de bronceado que desató las risas de Agustina Cherri

Para muchas mujeres, la distribución del tiempo es crucial. Es por esta razón que Muna Pauls aprovechó un embotellamiento en Panamericana para aplicarse cremas de bronceado facial. Al momento de colocarse los productos en su rostro, Agustina Cherri notó un exceso de maquillaje y lo dejó inmortalizado en su cuenta personal de Instagram. "Bueno, em… ¡¿Me estás jodiendo?!”, se la escuchó decir a la actriz mientras registraba a su hija en un primer plano.

Bronceado de Muna Pauls | Instagram

Como era de esperarse, Muna defendió su técnica de aplicación y señaló: “Agustina me hace bullying porque a mí me gusta estar bronceada”. Acto seguido, reconoció: “Me pongo naranja, pero después quedo linda”. A pesar de las risas de su madre y las expresiones de sorpresa por el make up realizado en el habitáculo, la joven exclamó: ¡Juro, juro que queda bien!”.

El resultado final que impactó a Agustina Cherri

Ante la cantidad de vehículos que se encontraban en la ruta y las dificultades al avanzar, Agustina Cherri se mostró sin maquillaje y admitió que debería seguir los pasos de Muna Pauls, en lo que respecta a emprolijar su imagen. A un costado, la hija de Gastón Pauls seguía ultimando los detalles para agregar color a su tez. “Resultado final de mi maquillaje”, dijo con orgullo, mientras bromeó: “Acá está la señora que me bardeaba”, mostraba a su progenitora quien afirmaba que le quedó “hermoso”.

A pesar de que en Buenos Aires el otoño comenzó con todo, las expertas fashionistas mantienen su piel bronceada para resaltar rasgos faciales y potenciar su color. Cabe destacar que, este tipo de rutinas exprés se volvió cada vez más popular entre celebridades y creadoras de contenido que buscan mantener un look radiante aun en medio de agendas ajustadas.

El divertido ida y vuelta entre Muna Pauls y Agustina Cherri volvió a dejar en evidencia la complicidad que las une, un vínculo que suele reflejarse tanto en sus proyectos laborales como en sus redes sociales. Entre risas y un maquillaje que al principio pareció exagerado, madre e hija vivieron una mañana cargada de risas que se transformó en una gran anécdota.

NB