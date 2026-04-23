Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri imponen tendencia con looks opuestos: del estilo boho con bucaneras al total black con transparencias

Si algo quedó claro con la última salida de Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri es que no hace falta una gran producción para instalar un look. Las actrices se juntaron con amigas, mostraron parte de la previa en Instagram y después fueron a un desfile, pero en el camino dejaron dos apuestas de estilo que no pasaron desapercibidas.

Los looks de Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri

Marcela Kloosterboer eligió un outfit con aire boho, pero lejos del cliché. Llevó un vestido corto estampado con detalles tipo étnicos y lo combinó con una remera gráfica debajo, un recurso simple que suma capas sin complicar demasiado el conjunto. Encima, agregó una campera bomber en tono oliva que corta con lo romántico del vestido y le da un costado más urbano.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer disfrutaron con amigas.

Las botas bucaneras de gamuza marrón terminan de definir el look. Son protagonistas, estilizan la pierna y, además, están completamente alineadas con lo que se viene para la temporada de frío. Sumó también una mini bag tejida, chica pero con mucha presencia, que refuerza ese mix entre lo relajado y lo canchero. En su caso, el look fluye sin rigidez. Las capas y combinaciones están bien resueltas y logran un equilibrio entre lo relajado y lo urbano, sin perder coherencia.

El look de Marcela Kloosterboer

Agustina Cherri, en cambio, fue por otro camino. Más nocturno, más directo. Eligió un vestido negro translúcido con bordados que deja ver un conjunto lencero por debajo. Una apuesta que claramente busca impacto, pero que ella sostiene con actitud.

Las transparencias siguen firmes entre las tendencias y Cherri las lleva sin vueltas. Sumó collares en capas y algunos accesorios que acompañan ese tono más rocker, sin caer en el exceso. El pelo suelto, con ondas suaves, y un maquillaje bastante natural ayudan a equilibrar el conjunto para que no quede recargado. Es un look más jugado que el de Kloosterboer, pero no pierde frescura.

El look de Agustina Cherri.

Lo interesante es verlas juntas. No intentan ir para el mismo lado ni armar una estética en conjunto. Cada una se mantiene fiel a su estilo, y eso hace que el contraste funcione. Por un lado, un boho urbano más descontracturado; por el otro, una apuesta nocturna con transparencias. Dos caminos distintos que conviven sin problema.

También suma la forma en la que mostraron todo en redes. No fue solo la foto final perfecta en el desfile, sino también la previa, el momento entre amigas, el detrás de escena más espontáneo. Ese tipo de contenido conecta más porque no se siente armado y porque muestra algo más cercano.

Agustina Cherri y Marcela Kloosterboer.

Hoy, muchas de las tendencias no bajan solo de las pasarelas, sino de este tipo de situaciones más cotidianas. Y ahí es donde figuras como Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri tienen ventaja: no necesitan exagerar para marcar estilo, porque lo que usan es replicable y creíble.