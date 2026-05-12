Así es Adriana Lobaz, la española que fue novia de Alejandro Garnacho tras terminar con la madre de su hijo

La separación de Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz sacudió las redes sociales y volvió a poner al futbolista argentino en el centro de la escena. Después de siete meses de relación, el delantero del Manchester United y la influencer española habrían terminado su romance en medio de una fuerte crisis y, según trascendió, el final no habría sido en los mejores términos.

Cómo fue la polémica ruptura de Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz

La historia entre Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz comenzó poco tiempo después de la ruptura del jugador con Eva García, la madre de su hijo. Desde entonces, la pareja se mostró muy unida en redes sociales, compartiendo viajes, salidas y lujosos regalos. Sin embargo, en los últimos días, los seguidores más atentos detectaron señales de distanciamiento que encendieron las alarmas.

Según contó el periodista español Roberto Antolín, la ruptura habría sido tan inesperada como polémica. El primer indicio fue que ambos dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que rápidamente alimentó las versiones de separación y crisis definitiva.

Adriana Lobaz, la exnovia de Alejandro Garnacho

De acuerdo a la información que circuló en medios europeos, Alejandro Garnacho habría intentado recuperar a Adriana Lobaz con impactantes gestos millonarios. Entre ellos, un auto valuado en 60 mil euros y un viaje a Estados Unidos junto a una amiga de la influencer. Aun así, nada habría alcanzado para recomponer el vínculo y la relación terminó por romperse definitivamente.

Alejandro Garnacho

Quién es Adriana Lobaz, la exnovia de Alejandro Garnacho

Adriana Lobaz nació en Zaragoza, España, y en el último tiempo ganó una enorme popularidad en redes sociales gracias a su vínculo con el futbolista de la Selección argentina. Aunque en un comienzo mantenía un perfil más reservado, su exposición creció de manera notable durante los meses que duró la relación.

Adriana Lobaz

Actualmente se desempeña como influencer y creadora de contenido digital, con una comunidad en constante crecimiento tanto en Instagram como en TikTok. Allí comparte postales de sus viajes, looks, experiencias de lujo y parte de su día a día, contenido que logró captar la atención de miles de seguidores.