Así es el living exterior que Marcela Kloosterboer armó en media hora: moderno, relajado y con impronta industrial

Marcela Kloosterboer volvió a marcar tendencia, pero esta vez lejos de las alfombras rojas y los sets de filmación. A través de un video que compartió en sus redes sociales, la actriz mostró el nuevo living exterior de su casa, un espacio de diseño industrial y estética minimalista que sorprendió no solo por su estilo sofisticado, sino también porque fue ella misma quien lo armó desde cero.

Marcela Kloosterboer

Así es el living exterior de Marcela Kloosterboer

Con instrucciones simples, una llave Allen incluida y un sistema de encastre práctico, Marcela Kloosterboer dejó en claro que el diseño contemporáneo también puede ser funcional y accesible. "Lo armé en media hora", comentó en el video que compartió en su cuenta de Instagram, mientras avanzaba con el armado de su nuevo living de exterior.

Marcela Kloosterboer armó su nuevo living

El set elegido por la actriz sigue una de las grandes tendencias actuales en decoración outdoor: muebles de líneas rectas, tonos neutros y espíritu "easy-to-build", es decir, propuestas fáciles de instalar sin resignar estilo. El resultado fue un living de exterior moderno, cómodo y perfectamente integrado con la arquitectura de su hogar.

La paleta de colores fue una de las claves del espacio. El gris grafito de la estructura metálica contrastó con los almohadones en tonos perla y gris claro, generando una combinación elegante y atemporal. El diseño bajo y profundo de los sillones aportó además una sensación de relax absoluto, ideal para disfrutar del jardín y la pileta.

Así es el living exterior de Marcela Kloosterboer

El living quedó ubicado en una amplia galería abierta, con pisos en tonos claros y vista directa hacia una piscina rodeada de verde. Allí, Marcela Kloosterboer sumó un sillón de dos cuerpos, un sillón individual, una mesa ratona industrial y un puff circular que terminó de darle calidez a la propuesta.

Marcela Kloosterboer

Así, la artista apostó por un estilo minimalista donde menos es más: materiales nobles, colores neutros y piezas funcionales que dialogan con el entorno natural. De esta manera, el nuevo rincón outdoor de su casa no solo refleja las tendencias más fuertes en deco exterior, sino también una forma de vivir los espacios con comodidad y simpleza.