La emotiva vuelta de Mario Pergolini a la televisión tras la muerte de su mamá: “Pasé unos días difíciles"

El pasado 7 de mayo murió Beatriz Mancione, la mamá de Mario Pergolini. Tras este complicado momento, el conductor de Otro día perdido (eltrece) decidió frenar las grabaciones del programa y fue este lunes por la noche que regresó a la pantalla y habló de la difícil situación que atraviesa, además de mostrarse conmovido, decidió usar el humor para referirse al tema.

Mario Pergolini y la muerte de su madre

Mario Pergolini es una de las figuras de la televisión más reservadas en relación a su vida personal, pese a su gran popularidad y exposición por ser uno de los comunicadores históricos del país. Sin embargo, luego que trascendiera la información de la muerte de su madre, no dudó en hablar sobre este complicado momento personal que atraviesa.

Fue el lunes por la noche, en el ciclo que conduce, Otro día perdido, que inició el programa refiriendo a este triste presente. Luego de ingresar al estudio con la cortina musical de fordo, el conductor fue ovacionado con aplausos y en ese momento se quito los lentes de sol que llevaba puestos y habló frente a cámara: "Antes que nada, gracias por estos días que pasé que fueron un poco difíciles para mí".

Visiblemente emocionado, Mario Pergolini se tomó unos segundos para recuperarse y advirtió que tenía diversos chistes de funerales para hacer. Luego, retomó los agradecimientos y destacó a todas las personas que se acercaron para enviarle un mensaje, sobre todo durante el fin de semana cuando asistió a la cancha de Boca y se encontró en la calle con gente.

“Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”, destacó al referir a su emoción el pasado abril cuando intentó leer una carta de una abuela a un soldado de Malvinas en 1982, en el marco del homenaje que se hizo en el ciclo por la guerra. Tras este momento, el conductor supo dar un giro al tema y lanzó con humor sobre el momento del funeral que realizó un análisis: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”.

Además, indicó que durante el evento de despedida de su madre no pudo evitar usar el humor y hacer chistes sobre situaciones que vivió en esos momentos, y destacó que si bien hubo un buen caterig hubo familiares que se quejaron de la comida, pero re rió al respecto. Y cerró: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.

Luego de este descargo, y repaso de detalles del funeral, Mario Pergolini dio incio al ciclo y lo hizo como bien sabe, contando con su gran experiencia como líder de la conducción en televisión.