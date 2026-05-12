El look estilo “lujo silencioso” de Delfina Blaquier que se robó todas las miradas en una tarde de polo

Delfina Blaquier es una de las empresarias argentinas que encontró su otra pasión en el polo, al igual que una forma de estilo de vida. Es así como se volvió una figura central a nivel internacional, y una gran influencia hacia otras mujeres. En los diversos eventos donde participa, además de que es sus días de juego sobre el caballo, marca la moda perfecta para el estilo de vida ecuestre y la estética del polo.

El "lujo silencioso" es un nuevo estilo que se aleja de la ostentación obvia, a través de emblemas o maximalismo, para marcar la elegancia y sofisticación con la calidad de las prendas o los diseños de las mismas, muy de la mano con el minimalismo moderno. Este estilo se ve conectado con la vida de los polistas y su familia, quienes se encuentran en tardes y eventos exclusivos. Es por eso que, para una demostración arriba de su caballo, Delfina Blaquier optó por seguir esta moda, alejándose del traje deportivo del mismo y acercándose al estilo clásico.

El look estilo "lujo silencioso" de Delfina Blaquier para una tarde de polo

Delfina Blaquier no solo es una empresaria argentina y fotógrafa con una fuerte herencia familiar en el mundo del polo, sino que encontró su conexión personal con el sofisticado deporte a través de su matrimonio, con el polista Nacho Figueras, y de la pasión de realizarlo en diferentes momentos. Tanto ella como sus hijas también aprenden a domar al caballo, ya sea en demostraciones de equitación como en partidos con equipos del exterior. Sin embargo, en estos momentos, se suele utilizar el uniforme clásico de chomba y pantalón ceñido, junto a las botas de caña alta.

Es por eso que Delfina Blaquier apostó por un look más sofisticado, y se la jugó con el "quiet luxury" perfecto para realizar el deporte. La empresaria lució un conjunto de tonalidades greige (gris y beige), de pantalón ceñido al cuerpo, para poder controlar mejor los movimientos. En la parte superior, alejada de la chomba, lució un saco sastrero a la medida, de estampado cuadrillé disimulado, con una camisa blanca debajo. Para cerrar, fue por las clásicas botas total black de caña alta, únicas que se lucen en este deporte. De esta manera, la argentina demostró que el "lujo silencioso" no solo debe estar en el espectador, sino que también puede lucirse sobre el caballo.

El look estilo "lujo silencioso" de Delfina Blaquier para una tarde de polo

El estilo "lujo silencioso" en el mundo del polo y Delfina Blaquier como referente

El "lujo silencioso" no solo se encuentra ente las celebridades. El mundo del polo está intrínsecamente relacionado con esta estética que emana sofisticación y elegancia. El "deporte de los reyes", como se lo conoce tradicionalmente, busca la manera de exponer la exclusividad de cada familia, sin el uso necesario de emblemas que demuestren lo único de las prendas. Es por eso que se optó por este estilo de moda, ya sea arriba del caballo como debajo, siendo espectador.

Las prendas principales en el mundo del polo son vestidos largos y sueltos, que acompañan al viento del evento, marcando la figura del usuario. Sin embargo, existen algunas atemporales, como la sastrería que todos los presentes optan por usar. Sacos, chaquetas, camisas, chombas y pantalones de distintos diseños, pero telas como el lino, la seda, la lana virgen y el cachemir , ofrecen en sus tonalidades neutras la elegancia clásica de los clubes de campo y la atemporalidad al momento de lucirse. Delfina Blaquier es una de las mujeres de este mundo que no duda en exponer lo mejor de este estilo, aunque se permite jugar más allá con lo considerado "silencioso".

El estilo "lujo silencioso" en el mundo del polo y Delfina Blaquier como referente

Delfina Blaquier: una influencia fashion del lujo (no necesariamente) silencioso

Delfina Blaquier se volvió una influencia dentro del mundo del polo y una referente del estilo de vida ecuestre. En sus redes sociales, comparte las mejores fotografías de su participación en partidos, de los entrenamientos de equitación de ella y sus hijas, y sus looks para eventos de su esposo en tardes de polo. Es por eso que opta por el "lujo silencioso", que su mismo contexto define, en sus prendas de cada día y en su marca Àcheval Pampa , moda que también rinde homenaje a sus raíces argentinas, a los gauchos y a la vida en el campo.

Entre elegancia ecuestre y sofisticación relajada, marcado por botas altas, pantalones o bombachas de campo estilizadas, blazers entallados, y tonalidades neutras, se encuentra su influencia al "lujo silencioso", alejándose del maximalismo y demostrándose a través de las prendas. Sin embargo, en ocasiones opta por detalles que no necesariamente hacen del lujo algo que deba esconderse. Sombreros de ala ancha, abrigos de plumas y llamativos, o tacones en punta en composé con sus carteras le dan una vuelta de tuerca a las referentes de este estilo de vida, dejando en claro que también se puede exponer lo exclusivo.

Delfina Blaquier: una influencia fashion del lujo (no necesariamente) silencioso

Delfina Blaquier es una de las referentes claves del estilo de vida ecuestre, y de la moda del "lujo silencioso". Entre tonalidades neutras y sastrería, logró imponerlo también dentro del deporte del polo y la equitación, alejándose de los clásicos uniformes para esta ocasión. Elegante y sofisticada, la empresaria argentina rearmó un look para esta ocasión, que se terminó robando las miradas de todos en una tarde de partido.

A.E