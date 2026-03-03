Las imágenes que complican a Ernestina Pais y le dan la razón a la policía

Este martes 3 de marzo por la mañana, Ernestina Pais protagonizó un nuevo accidente de tránsito en Avenida del Libertador al 650, en el partido de Vicente López. El siniestro, que involucró a su Honda City y a un Alfa Romeo conducido por otra mujer, fue caratulado como “Infracción de tránsito” y, según el parte oficial, solo dejó daños materiales.

Ernestina Pais tras el dramático choque que protagonizó

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando trascendió que Ernestina Pais se negó a realizarse el test de alcoholemia requerido por los agentes policiales. De acuerdo al protocolo vigente, ante la negativa se labró un acta de infracción y su vehículo fue secuestrado y remitido al playón municipal.

Así fue el incómodo momento que vivió Ernestina País

Según informaron fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911 y constataron que ambas conductoras permanecían dentro de sus vehículos. La negativa por parte de Ernestina Pais a realizar el control de alcoholemia activó el procedimiento correspondiente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

El dato que suma peso al episodio es que se trata del cuarto choque que Ernestina Pais protagoniza en los últimos seis años, un antecedente que inevitablemente amplificó la repercusión. Desde la Policía calificaron el impacto como “leve”, aunque algunos testigos aseguraron ante la prensa haber notado en la conductora “una actitud extraña”, más allá del nerviosismo habitual tras un accidente.

Las fotos que dejan en evidencia a Ernestina Pais

La controversia creció cuando en el programa Puro Show difundieron imágenes del momento posterior al choque. En las fotos se observa a Ernestina Pais junto a su vehículo mientras conversa con los efectivos, material que fue analizado en televisión y que, según señalaron en el ciclo, reforzaría la postura policial respecto al procedimiento realizado.

Ernestina País

Por su parte, Ernestina Pais salió a dar su versión en A la Tarde, donde intentó descomprimir la situación: “A mí me empezó a sonar el teléfono un montón. Y bueno, acá estoy, en casa”, expresó, restando dramatismo a lo ocurrido. Además, trascendió que habría argumentado que toma medicación y que temía que eso pudiera alterar el resultado del test, motivo por el cual decidió no realizarlo.