Duelo de looks: Eva Bargiela y Leticia Siciliani imponen las faldas lenceras en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo está dejando postales futboleras inolvidables. En las tribunas de Estados Unidos también se empiezan a definir las tendencias de la temporada, y dos argentinas ya dieron cátedra de estilo. Eva Bargiela y Leticia Siciliani eligieron la falda lencera como protagonista de sus outfits para alentar a la selección argentina, aunque cada una la llevó con una impronta completamente diferente.

Mientras miles de hinchas copan las ciudades mundialistas con camisetas albicelestes, ambas demostraron que es posible combinar la pasión por el fútbol con uno de los ítems más fuertes de la temporada.

Eva Bargiela en Estados Unidos

Eva Bargiela: romanticismo y comodidad para vivir el Mundial en familia

Eva Bargiela llegó a Estados Unidos junto a su pareja, Gianluca Simeone, y su hijo Faustino, de apenas ocho meses, para acompañar de cerca a Giuliano Simeone, una de las figuras de la Scaloneta.

Para recorrer las sedes mundialistas apostó por un look relajado, cómodo y en tendencia. La modelo eligió una falda lencera larga de encaje blanco, una remera oversize lisa en el mismo tono y zapatillas deportivas plateadas, una combinación que equilibra el aire romántico de la prenda con el espíritu sporty que domina el street style.

La falda lencera de Eva Bargiela

La modelo completó el outfit con medias blancas a la vista, una cartera negra de hombro y un maquillaje natural, logrando un estilismo funcional para disfrutar de una jornada de Mundial sin resignar sofisticación.

Leticia Siciliani: la camiseta argentina también se lleva con falda lencera

Del otro lado aparece Leticia Siciliani, quien viajó a Estados Unidos como una hincha más para seguir a la selección argentina y compartió distintas postales desde las calles de Fort Worth.

La actriz eligió una versión más futbolera de la tendencia al combinar la clásica camiseta celeste y blanca con una minifalda lencera de encaje blanco. Sumó medias deportivas con franjas celestes, mocasines negros de plataforma, gafas de sol y un bolso de cuero negro, logrando un estilismo que mezcla referencias preppy, deportivas y urbanas.

El look de Leti Siciliani

El resultado fue un look fresco, moderno y con mucha personalidad, donde la camiseta oficial dejó de ser una prenda exclusivamente deportiva para integrarse a un outfit pensado desde la moda.

La falda lencera, la tendencia que conquistó las tribunas

Liviana, versátil y fácil de combinar, la falda lencera volvió a posicionarse como una de las prendas estrella del 2026. Esta temporada se lleva tanto en versiones mini como largas y encuentra nuevos aliados en remeras básicas, camisetas deportivas, zapatillas, mocasines o incluso botas.

Leticia Siciliani

Eva Bargiela y Leticia Siciliani lo demostraron desde el Mundial: una misma tendencia puede adaptarse a estilos completamente distintos. Mientras la modelo apostó por una estética romántica y relajada, la actriz le dio un giro futbolero y urbano, confirmando que la falda lencera también tiene un lugar asegurado entre los looks de las hinchas más fashionistas.