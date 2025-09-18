La China Suárez confirmó que sus tres hijos fueron escolarizados en Turquía y desató un escándalo en las redes sociales. Tras publicar las fotos de Rufina, Magnolia y Amancio disfrutando de las clases en Estambul, se conoció que es el mismo lugar al que asistían las nenas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Así es el colegio al que van los hijos de la China Suárez en Turquía

La China Suárez volvió a ser noticia después de confirmar que sus tres hijos estaban escolarizados en Turquía. La exprotagonista de Casi Ángles contradijo a Benjamín Vicuña y anotó a sus hijos en un colegio de Estambul. Sin embargo, la polémica escaló después de que confirmaran que Rufina, Magnolia y Amancio asisten al mismo establecimiento que fueron los nenes de Wanda Nara.

La foto que revela la coincidencia

Según reveló El Ejército de LAM en las redes sociales, los tres hijos de la China Suárez asisten a The British International School de Estambul, uno de los colegios más prestigiosos de Estambul. Asimismo, compartieron las fotos en las que se puede vender que coinciden los uniformes de todos los niños.

Tal como indica en su página oficial, The British International School de Estambul cuenta con una enseñanza de cuatro idiomas: inglés, francés, español y turco. En cuanto a las materias base, en su plan de estudios figuran alfabetización, matemáticas, ciencias, arte, informática, tecnología del diseño, geografía, historia, música y educación física.

A pesar de la alegría que demostró la China Suárez, las críticas no tardaron en llegar. "Quería su vida, no hay dudas", "No puedo creer que Vicuña aceptó esto" y "Hoy era el día que tenían que volver y pone eso" fueron algunos de los hirientes mensajes que le dejaron a la actriz.

El posteo de la China Suárez

Más allá de las críticas que recibió en las redes sociales, la China Suárez se mostró firme en su decisión de instalar a sus hijos en Turquía y compartir con ellos esta nueva etapa. Mientras algunos cuestionan la elección y la comparan con la vida de Wanda Nara, otros celebran que Rufina, Magnolia y Amancio puedan acceder a una educación internacional en uno de los colegios más prestigiosos de Estambul.