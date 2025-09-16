Anoche en un reconocido shopping de Saavedra se llevó a cabo la avant premiere de Papá x 2, que llega a la pantalla grande el próximo 18 de septiembre con Benjamín Vicuña Vicuña y Celeste Cid como protagonistas. Los actores asistieron acompañados de sus respectivas parejas, Anita Espasandín y Santiago Korovsky, y se convirtieron en el centro de atención de la alfombra roja. Además, dijeron presentes otros artistas que participaron en esta comedia romántica.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

De Benjamín Vicuña y Anita Espasandín a Celeste Cid y Santiago Korovsky: los looks de los famosos en el estreno de Papá x 2

Papá x 2 tuvo su esperado preestreno, este lunes por la noche, y sus protagonistas Celeste Cid y Benjamín Vicuña se llevaron todas las miradas. La actriz, que estuvo acompañada de su novio Santiago Korovsky, lució un shiny look con las últimas tendencias: conjunto de dos piezas de color azul, diseñado por María Gorof y compuesto por un top de mangas largas y cuello cerrado y un pantalón palazzo haciendo juego.

Celeste Cid

Su vestimenta se destacó, sin dudas, por llevar transparencias y destellos brillantes, que le aportaron un aire sensual y glamoroso a la vez. Santiago Korovsky, protagonista y creador de la exitosa serie División Palermo (Netflix), eligió un look casual elegante: saco y pantalón negro, remera azul noche y zapatillas blancas.

Santiago Korovsky y Celeste Cid

El actor chileno, por su parte, llegó junto a su pareja Anita Espasandín y sus tres hijos con Pampita. Para la ocasión, el artista optó por un outfit relajado pero sofisticado que consistió en una remera negra, chaleco sastrero, pantalón y saco camel.

Benjamín Vicuña

Su novia siguió esta estética con toques modernos: mono azul noche entallado, de líneas simples y con un diseño de mangas largas abullonadas. A su atuendo lo acompañó con sandalias nude y accesorios dorados. Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tiene en común con Pampita, lucieron prendas oversize y zapatillas.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Además, figuras como Juli Poggio, quien participa del film dirigido por Hernán Guerschuny, Sebastián Wainraich, Leo Mateu, Fernán Mirás y Laura Azcurra dijeron presente en esta gran noche, que tuvo lugar en el primer piso de un shopping de Saavedra.

Sebastián Wainraich

La película Papá x 2 llegará a las salas el próximo 18 de septiembre y, desde hace meses, hay grandes expectativas por la dupla: Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Una comedia romántica que narra la historia de Santiago (Vicuña), un hombre que sueña con formar una familia junto a Ana (Cid).

Fernán Mirás

Todo parece ir sobre ruedas hasta que ella le anuncia que está embarazada pero el padre es su expareja y esto lo complica todo. A tal punto que la convivencia con Pancho (Lucas Akoskin), padre del bebé que espera Ana, desencadena una disparatada guerra entre ellos para conquistar a la mujer, en medio de enredos y situaciones tan absurdas como divertidas.

Benjamín Vicuña y Leo Mateu

El elenco se completa con María Gracia Omegna, Tati Fernández, Sergio Freire, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas, entre otros. Una producción audiovisual que promete enamorar, hacer reír y ser testigo de escenas desopilantes que atrapan desde el primer minuto.

Laura Azcurra

Julieta Poggio deslumbró con un look trendy y versátil. Se trata de un blazer oversize en color blanco usado a modo de mini vestido, una apuesta arriesgada y vanguardista que dejó a la vista sus piernas. Esta prenda, con solapas clásicas y hombros definidos, fue la gran protagonista y estuvo acompañada por stilettos celestes.

Asimismo, la actriz, bailarina y ex participante de Gran Hermano elevó su propuesta con una mini cartera de textura croco. Así logró una armonía cromática y un outfit fresco y minimalista que se llevó todos los elogios.

Juli Poggio

En resumen, los looks de los famosos en el estreno de Papá x 2 van desde Benjamín Vicuña y Anita Espasandín a Celeste Cid y Santiago Korovsky. Todos ellos cautivaron con outfits fieles a sus estilos, resaltando ese toque sofisticado que estuvo a la altura de este evento tan especial.