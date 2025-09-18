Las fotos de la salida familiar de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

Finalmente, después de semanas de rumores, Wanda Nara volvió a sorprender al mostrarse en público con Martín Migueles. Durante mucho tiempo la modelo aseguró que él era “solo su entrenador”; sin embargo, ya se había dejado ver acompañada por el socio de Elías Piccirillo en Punta del Este. Ahora, su reciente aparición en el Monumental marcó un antes y un después porque allí compartió el palco junto a sus hijos y al empresario.

El miércoles, Wanda Nara acudió como de costumbre al estadio de River, donde presenció el partido contra Palmeiras. A pesar de no haber compartido imágenes oficiales en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron gracias a los fanáticos presentes en la tribuna y en palcos cercanos, quienes publicaron las fotografías de la mediática junto a su familia y Martín Migueles.

Fue el periodista Fede Flowers el primero en difundir las postales de la noche en sus redes sociales, y rápidamente sus publicaciones se viralizaron. “Wanda no subió nada a redes pero en el palco también estaban Francesca e Isabella además de Martín Migueles, que cenó con los hijos de ella en el mismo lugar mirando River vs Palmeiras”, escribió en X.

Luego, agregó un detalle que generó revuelo: “Ya está integrado a la familia: Wanda anoche en su palco de River junto a sus hijos (con amigos) y Martín Migueles mirando River Vs Palmeiras”. El dato fue replicado por Laura Ubfal y terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces.

El complicado presente de Wanda Nara

Si bien es cierto que Wanda Nara está disfrutando de este nuevo vínculo, también mantiene un frente legal abierto con su expareja, Mauro Icardi. Envuelta en un litigio en el fuero civil, la empresaria fue cuestionada por la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, quien desmintió algunas de sus declaraciones recientes.

“No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando”, aseguró la letrada en diálogo con Puro Show. Además, se refirió a las versiones que indicaban que Wanda Nara le había ofrecido a Icardi instalarse con las hijas en un destino cercano a Estambul, pero fuera de Turquía. “Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio”, lanzó, dejando abierta la polémica.