Manu, el bebé de Alejandra Maglietti, lució sus primeros jeans para celebrar sus tres meses de vida

Alejandra Maglietti compartió en sus historias de Instagram dos momentos que enternecieron a todos sus seguidores. La periodista y abogada mostró cómo creció su hijo Manu, quien este fin de semana cumplió tres meses, y lo hizo con un look muy especial para la ocasión: sus primeros jeans.

Alejandra Maglietti compartió una foto de los primeros jeans de su hijo, Manu

En una de las imágenes, Maglietti publicó una foto de Manu cuando era recién nacido. Se lo ve muy pequeño, envuelto en una manta tejida de color celeste y usando un gorrito haciendo juego. Con los ojos cerrados y apoyado en brazos de un adulto, el bebé aparece completamente dormido, en una de esas postales que guardan la ternura de los primeros días de vida. La mamá acompañó la foto con la frase: “Manu tres meses después de nacer”, junto a emojis de corazones y caritas felices.

Manu, el hijo de Alejandra Maglietti

Debajo, sumó una segunda imagen que evidencia cuánto creció. Allí se ve al bebé sentado sobre las piernas de alguien, mirando fijo hacia la cámara con expresión curiosa y tranquila. Lleva puesta una remera blanca y, como detalle protagonista, sus primeros jeans. En sus manos sostiene un mordillo azul, mientras mantiene la postura erguida típica de esta etapa, donde comienzan a interactuar cada vez más con su entorno.

En otra historia, la periodista y flamante mamá escribió: “Manu y sus primeros jeans”, celebrando ese pequeño gran hito de crecimiento que los padres atesoran. Para compartir este dato, Maglietti volvió a publicar la misma foto del pequeño a sus tres meses, pero el protagonista fue el look del bebé.

A tres meses de su nacimiento, Manu ya se convirtió en uno de los protagonistas recurrentes del perfil de Alejandra Maglietti, que suele compartir momentos de su maternidad con la misma naturalidad que lo hace con su trabajo. Sus seguidores, fieles a cada actualización, celebraron esta nueva serie de imágenes que muestran cuánto creció el bebé y cómo atraviesan juntos esta etapa llena de primeras veces.

F.A