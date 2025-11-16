Angustiada, Alejandra Maglietti reveló cómo la afectó la explosión en Ezeiza: "Se perdió el trabajo de toda una vida"

El incendio que destruyó gran parte del Polígono Industrial de Ezeiza dejó escenas de impacto y un saldo de pérdidas irreparables. Una de las personas afectadas es Alejandra Maglietti, quien decidió relatar públicamente el drama que vive desde la explosión del viernes. Conmovida, la panelista describió el nivel de angustia que sintió al seguir las imágenes del desastre sin poder acercarse al lugar. “Fue terrible y todavía estoy recuperándome… fue el trabajo de toda una vida que se perdió”, expresó con la voz quebrada.

Maglietti contó en en LN+, que la empresa de su pareja, Plásticos Lago, quedó entre las más perjudicadas, pese a no ser el origen del siniestro. “Son como 13 o 14 empresas afectadas. Son 3000 puestos de trabajo. Una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial”, lamentó. La imposibilidad de estar allí mientras las llamas consumían galpones enteros transformó la noche en una experiencia de zozobra absoluta. “Toda la noche pensando, sin saber qué estaba pasando, sin poder ir, con el teléfono nada más… fue catastrófico.”

La modelo también destacó el rol de quienes trabajaron en el operativo. “Quiero resaltar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche, y del municipio que también estuvo a disposición”, señaló, con la esperanza de que las autoridades acompañen a las familias damnificadas para recuperar lo perdido “de la mejor manera y lo más rápido posible”.

El incendio comenzó en Logischem, un depósito de productos químicos donde una explosión generó un foco ígneo que se propagó con velocidad hacia empresas vecinas. La ubicación de los galpones, a ambos lados de la colectora de la autopista Ezeiza-Cañuelas, facilitó el avance del fuego, que dejó techos colapsados y estructuras destruidas a más de 200 metros del epicentro.

Más de 900 personas trabajaron en la emergencia, incluyendo 70 dotaciones de bomberos, SAME, Cruz Roja y fuerzas de seguridad. Aunque se descartó una nube tóxica, se advirtió sobre partículas invisibles que pueden afectar la salud. La investigación quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y se iniciará cuando el fuego esté totalmente extinguido. Así, Alejandra Maglietti contó sobre la angustia de haber visto, impotente, cómo el esfuerzo de años de su pareja fue perjudicado en cuestión de minutos.