Alejandra Maglietti presentó a su hijo Manuel en la gala de Revista CARAS: "Son sus primeras fotitos"

Alejandra Maglietti fue una de las figuras destacadas en la gala organizada por Revista CARAS para celebrar el Día de las Madres. El evento, realizado en el estadio Monumental, reunió a personalidades del espectáculo que desfilaron junto a sus hijos en una jornada pensada para homenajear el vínculo maternal.

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

Para la modelo, su participación sumó un sentido muy especial al ser la primera producción que realizan en conjunto ella y Mateo, su hijo recién nacido. En esta ocasión, ambos posaron para la cámara en la Experiencia River, con looks pensados especialmente para deslumbrar a todos los presentes.

En esta oportunidad, Alejandra Maglietti se declinó por un outfit total white, sobrio y armónico. El conjunto estuvo compuesto por una blusa de líneas simples y un pantalón a tono. El conjunto transmite una estética cuidada, ideal para el evento de CARAS. Además, se la pudo ver con el pequeño Manuel en brazos, quien lució un sweater con un pantalón corto de rayas azules y blancas.

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

La emoción de Alejandra Maglietti por su primera sesión de fotos con Manu, su hijo

Por su parte, la presentadora celebró su primer Día de la Madre acompañada por su hijo, nacido el 11 de agosto de 2025. La ocasión fue doblemente emotiva, no solo por la fecha, sino también por tratarse de la primera producción fotográfica que realiza junto a él. “Estoy viviendo un momento increíble porque es su primera producción, sus primeras fotitos. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo este momento con él”, expresó, en una mini entrevista exclusiva.

La producción se realizó en el restaurant La Banda, dentro del estadio de River Plate, donde se montó una escenografía sobria y elegante para recibir a las celebridades junto a sus hijos. Alejandra Maglietti recordó también la sesión que había hecho durante su embarazo, y la vinculó con esta nueva etapa: “Lo más emotivo que viví con la revista fue la producción que hicimos embarazada, que salió increíble, y ahora que es la primera producción de Manu acá en el Monumental, es muy especial”.

Para la modelo, la participación en conjunto para la revista CARAS marcó un nuevo capítulo en su vida personal. Desde el nacimiento del niño, la abogada compartió distintos momentos de su maternidad, siempre con una mirada cercana y natural. El evento permitió que madre e hijo compartieran un distendido momento cargado de emoción.

Alejandra Maglietti y su hijo Manuel

