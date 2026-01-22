El día que Facundo Arana habló de su crisis con María Susini: "Estoy sosteniendo un quilombo en casa"

La separación de Facundo Arana y María Susini, luego de 19 años juntos y tres hijos en común, sacudió al mundo del espectáculo. Aunque durante casi dos décadas eligieron transitar su vínculo lejos del escándalo, el propio actor había reconocido tiempo atrás que atravesaron una fuerte crisis de pareja que, en ese momento, lograron superar en la intimidad.

El día que Facundo Arana habló de su crisis con María Susini

Durante años, Facundo Arana y María Susini construyeron una familia que se caracterizó por el compañerismo y el bajo perfil. Padres de India, Yaco y Moro, siempre se mostraron unidos y acompañándose en cada proyecto personal y profesional. Sin embargo, también vivieron momentos de tensión que no trascendieron públicamente hasta que el actor decidió hablar.

En septiembre pasado, durante una entrevista con Puro Show (eltrece), el artista sorprendió al revelar que había atravesado una crisis importante con su esposa, en un contexto muy particular. Según contó, el conflicto surgió en un período en el que él pasó mucho más tiempo en su casa, lo que alteró la dinámica familia.

“Me llamó un día Yanina Latorre y me dice: ‘Facundo, me dicen que te estás separando’. Y yo le respondí: ‘No, pero estoy sosteniendo un quilombo en casa’”, relató. “Turbulencia había, pero turbulencia fuerte”, reconoció, dejando en claro que la situación era delicada, aunque todavía apostaban a resolverla puertas adentro.

El actor explicó que, ante la consulta de si podía hacerse pública la información, pidió tiempo para intentar recomponer el vínculo. “Le dije: ‘Bancame porque quiero ver si lo puedo arreglar’. Todos tenemos turbulencias”, reflexionó entonces. En aquel momento, la crisis logró ser superada.

Por entonces, Facundo Arana también hizo una profunda reflexión sobre los roles dentro del hogar y la paternidad. “Siempre escuchás que los chicos dicen ‘mamá’ cuando necesitan algo, nunca dicen ‘papá’. A veces, la presencia del padre entorpece. Lo importante es saber estar cuando no entorpece y cuando es necesaria”, explicó, dando cuenta del aprendizaje que dejó esa etapa.

Hoy, con la confirmación de su separación definitiva, aquellas palabras cobran un nuevo sentido. Sin escándalos ni conflictos públicos, Facundo Arana y María Susini cierran una historia de amor marcada por el respeto, la familia y la decisión de preservar siempre la intimidad, incluso en los momentos más difíciles.