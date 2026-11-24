Carolina Pampita Ardohain viajó hasta los Valles Calchaquíes para encabezar el Fashion Sunset World Tour, una cita imperdible que reúne tendencias, ritmos, platos regionales y etiquetas de la zona. Lejos del vértigo porteño, la conductora eligió descansar en una propiedad donde la arquitectura de inspiración norteña convive con detalles cálidos, texturas nobles y vistas abiertas que enamoran desde el primer instante. El diseño interior y el paisaje exterior dialogan con naturalidad y marcan el ritmo de una estadía pensada para disfrutar sin apuros.

Pampita mostró los detalles de su estadía en Cafayate

Pampita: Suites con alma de campo y vistas que cortan el aliento

Puertas adentro donde se hospeda Pampita, la calma se respira en cada rincón y el diseño prioriza la conexión directa con el entorno. En la habitación principal, una cama vestida de blanco impecable suma un pie de cama turquesa que aporta frescura y contraste sobre la ropa blanca, mientras a los pies reposan bancos de cuero oscuro y toallas dobladas con prolijidad. Ese toque de color revive la paleta neutra y suma calidez apenas entra la luz de la mañana. El gran protagonista del cuarto es el ventanal de madera con cortinas livianas en tono crudo: desde allí asoman hileras verdes de viñedos y, detrás, el cordón montañoso bajo un cielo celeste despejado.

Dormitorio con vista a viñedos, rincón de ajedrez con vista al jardín y comedor cálido con araña de astas.

A pocos pasos, un rincón junto a otra abertura invita a bajar el cambio con una mesa cuadrada de madera lustrada y un tablero de ajedrez con sus piezas dispuestas para una partida tranquila. Afuera, asoman plantas verdes, flores rojizas y una chimenea revestida en piedra clara que suma carácter rústico. Cada vista hacia el jardín funciona como un cuadro vivo que acompaña los momentos de pausa entre compromisos.

En el sector social del Piattelli Wine Resort, un techo inclinado con entramado de cañas y vigas de madera natural sostiene una araña de hierro y astas con luces cálidas que envuelve el ambiente. Una biblioteca abierta de madera y metal exhibe libros y objetos decorativos, en tanto una mesa redonda con centro de metal dorado y sillas tapizadas completa una puesta en escena acogedora, pensada para charlas largas y copas compartidas. La mezcla de maderas nobles, géneros suaves y lámparas de luz tenue crea un clima íntimo ideal para distenderse al caer la tarde.

Pampita: Naturaleza, piedra y agua al aire libre

El paisaje elegido por Pampita combina frescura y sol norteño con una estética que dialoga con las construcciones de adobe o revoque arenoso y los techos de tejas. El agua ocupa un lugar central en el parque, con una piscina de bordes irregulares y un sector circular contiguo que regala reflejos turquesas bajo el cielo salteño. Sobre el espejo de agua flotan flores blancas que suman delicadeza visual, mientras una fila de reposeras oscuras bajo una pérgola de madera oscura espera las horas de siesta o lectura.

Piscina turquesa con cascada de piedras, reposeras y palmeras frente a la casona, con montañas de fondo.

Más adelante, una caída de agua sobre piedras naturales en tonos ocre y arena crea un murmullo constante que acompaña el recorrido por los patios. Entre las construcciones crecen palmeras altas, arbustos de hojas finas y especies verdes que aportan sombra y movimiento cuando sopla la brisa. En los alrededores de la fuente y el patio aparecen mesas y sillas blancas de hierro o estilo clásico, listas para desayunos al aire libre o tardes de mates frente a los cerros. El contraste entre la piedra cálida, el verde frondoso de las plantas y el azul del cielo le da al predio un aire vacacional inconfundible.

Pampita: Un oasis norteño a la altura de la ocasión

Cada detalle decorativo refuerza la identidad del lugar sin caer en estridencias. Las piedras apiladas, los muros claros, las maderas a la vista y los textiles suaves construyen una atmósfera serena que acompaña el ritmo pausado de Cafayate. Todo funciona en armonía para que el descanso se sienta tan especial como la agenda social que trajo a Pampita hasta el norte argentino.

Casona de adobe y piedra con terrazas de cactus y el desile donde Pampita fue la invitada.

Para Pampita, esta escapada a Cafayate combina el brillo de su rol como madrina del Fashion Sunset World Tour con el placer de detener el reloj frente a las montañas. Entre copas, música y estilismos de alto impacto, Pampita encuentra en este escenario salteño el equilibrio perfecto entre presencia y calma, donde cada amanecer entre viñedos y cada tarde junto al agua acompañan su paso por el norte con la impronta luminosa y magnética que siempre la distingue.