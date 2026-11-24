Magnolia Vicuña y Anita García Moritán se suman a una de las tendencias protagonistas de la temporada: looks de crochet. Las respectivas hijas de la China Suárez y Pampita eligieron prendas tejidas a mano, con diseños frescos y detalles delicados.

Magnolia Vicuña y Anita García Moritán confirman que el crochet está de vuelta

El crochet también conquista nuevamente el guardarropa infantil y dos pequeñas referentes de las redes sociales lo demuestran con sus looks. Se trata de Magnolia Vicuña y Anita García Moritán, quienes coincidieron en elegir prendas tejidas a mano, con diseños frescos, detalles delicados y una impronta artesanal que gana cada vez más lugar en la moda.

Una de las apuestas más originales fue la de Magnolia Vicuña. La hija de la China Suárez llevó un conjunto de pantalón largo calado en color natural, que combinó con una remera básica blanca. Para completar el estilismo, la niña fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña sumó un sombrero tejido en rosa y verde agua, un accesorio que aportó un toque divertido y reforzó el espíritu bohemio de la propuesta.

El look de Magnolia Vicuña confirma que el crochet es tendencia

En la siguiente fotografía que subió la China Suárez a sus historias de Instagram, Magnolia Vicuña se muestra con otro conjunto de crochet. La pequeña luce un short gris y una prenda superior a juego, con terminaciones onduladas y detalles en color blanco. Una elección cómoda e ideal para los días de temperaturas elevadas.

El look de Magnolia Vicuña confirma que el crochet es tendencia

Anita García Moritán también se sumó a esta tendencia con un vestido de crochet multicolor. La hija de Pampita y Roberto García Moritán llevó un diseño corto, confeccionado a partir de pequeños cuadrados tejidos en tonos pastel, entre ellos rosa, amarillo, lila y celeste. El resultado fue una prenda alegre y delicada, con un aire artesanal que se destacó por su combinación de colores.

Crochet infantil: la tendencia artesanal que se impone en verano

El crochet se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la moda de primavera-verano y también encontró su lugar en las propuestas infantiles. Esta técnica, que recupera el encanto de las prendas hechas a mano, se adapta a diseños frescos, cómodos y llenos de personalidad.

En vestidos, pantalones, tops, shorts y conjuntos de dos piezas, los tejidos permiten jugar con diferentes puntos, dibujos y terminaciones. Los diseños calados, las flores tejidas y los motivos geométricos son algunos de los recursos que aportan textura y un aire artesanal a cada ítem.

El look de Anita García Moritán confirma que el crochet es tendencia

En cuanto a la paleta de colores, conviven los clásicos blanco y crudo con alternativas más llamativas, como los tonos pastel, el amarillo, el rosa y el naranja. Una variedad que permite crear estilismos tanto delicados como coloridos. Además de su impronta estética, el crochet tiene un atractivo especial por su carácter artesanal y la posibilidad de encontrar diseños únicos.

En la moda infantil, se presenta como una alternativa para sumar textura y frescura al guardarropa con prendas que combinan relajadas y versátiles. De esta manera, Magnolia Vicuña y Anita García Moritán eligieron la misma tendencia para sus looks de primavera y confirmaron el regreso del crochet