Pampita y su hijo, Beltrán Vicuña, celebraron la Copa Sudamericana que Boca Juniors ganó el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Este domingo 22, la modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen del adolescente en el Obelisco, el punto de encuentro elegido por miles de hinchas Xeneizes para festejar tras la final ante el Atlético Mineiro.

La foto se sumó a las que la conductora venía publicando desde La Bombonera, donde ambos siguieron de cerca la campaña del club de la Ribera durante las últimas semanas. En ese recorrido, el equipo de Rodolfo Arruabarrena levantó dos trofeos en catorce días, y ella estuvo en las tribunas el día en que se definió el primero.

Beltrán Vicuña y el festejo en el Obelisco por la Copa Sudamericana

Beltrán Vicuña aparece subido a las rejas que rodean el monumento porteño, con una camiseta oscura de detalles dorados, short negro y el celular en la mano. A su alrededor, otros chicos con camisetas de Boca se acomodaron sobre la misma estructura, con el objetivo de celebrar una copa que representa el título número 19 a nivel internacional para la institución.

Beltrán Vicuña, sobre las rejas del Obelisco, durante los festejos por la Copa Sudamericana.

Las calles del centro porteño se llenaron de banderas, cánticos y bocinazos en cuanto finalizó el partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Boca venció 2 a 0 al Atlético Mineiro con goles de Santiago Ascacibar, en el primer tiempo, y de Miguel Merentiel, en el complemento. Desde temprano, algunos simpatizantes ya esperaban el resultado en las inmediaciones del Obelisco.

Se trata de la tercera Copa Sudamericana en la historia de Boca, después de las obtenidas en 2004 y 2005, una cifra que ningún otro equipo había alcanzado en el torneo.

El adolescente, que cumplió 14 años el 8 de junio, también juega al fútbol. En enero, durante una emisión de The Balls, en El Trece, Benjamín Vicuña lo describió así: "Está ya casi por ser futbolista". Un año antes, en junio de 2025, había celebrado sus 13 con un partido entre amigos.

Pampita en La Bombonera: el triunfo ante River y la consagración ante Defensa y Justicia

Pampita estuvo con su hijo en las plateas el domingo 1 de noviembre, cuando Boca recibió a River por la fecha 15 del Torneo Clausura. Publicó fotos desde las tribunas, entre ellas una selfie de los dos rodeados de hinchas, y repitió una salida que ambos habían compartido en el Superclásico de noviembre de 2025, que terminó 2 a 0 para el conjunto local.

Pampita y Beltrán Vicuña en La Bombonera, durante el Superclásico ante River.

En esas imágenes, la modelo llevó una camiseta Xeneize de franja amarilla, jean oscuro de tiro alto, cinturón negro y reloj, mientras que él vistió una chomba con el escudo del club. Esa tarde, Boca se impuso 1 a 0 con un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos y quedó a una victoria de asegurarse el primer puesto de la tabla anual.

Seis días después, el sábado 7 de noviembre, madre e hijo regresaron al estadio para la última fecha de la fase regular ante Defensa y Justicia. El local necesitaba ganar para consagrarse y lo logró en el tiempo de descuento: Enner Valencia marcó el 1 a 0 a los 95 minutos, y Boca terminó con 63 puntos, uno más que Rosario Central, para quedarse con el título de Campeón de Liga 2026.

La conductora subió un álbum con selfies junto al adolescente entre la gente, un retrato con anteojos oscuros y el pelo recogido, y una nube de humo azul y amarillo sobre el campo de juego. Para acompañar el posteo eligió apenas tres corazones, dos azules y uno amarillo, sin agregar texto.

Pampita y Beltrán Vicuña vivieron en La Bombonera la consagración de Boca ante Defensa y Justicia.

Uno de los videos de ese carrusel registró la reacción tras el gol de Valencia: la modelo lloró y abrazó con fuerza a su hijo, y los dos gritaron junto al resto de la hinchada antes de volver a sonreír. En los comentarios, muchos seguidores destacaron que hubiera compartido esa definición en la cancha.

Con la imagen del Obelisco, Pampita y Beltrán Vicuña sumaron un nuevo recuerdo a un mes que los tuvo cerca de cada logro de Boca: el Superclásico, la Liga y, ahora, la celebración por la tercera Copa Sudamericana, entre las miles de personas que coparon las calles de Buenos Aires durante la noche del sábado.