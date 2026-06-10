Así fue el cumpleaños de Lupita, la hija de Rocío Igarzábal: emoción, diversión y juegos para todos

Para Rocío Igarzábal este lunes 8 de junio fue un día sumamente especial ya que su hija Lupita cumplió 10 años. Ante esto, la artista decidió celebrarlo de una manera sumamente especial con una fiesta para grandes y chicos. A través de sus redes sociales, compartió algunas imágenes de la intimidad del evento en el que no faltó la emoción, la diversión y los juegos para todos.

El divertido cumpleaños de Lupita, la hija de Rocío Igarzábal

El pasado lunes 8 de junio, la única hija de Rocío Igarzábal y Milton Cámara cumplió 10 años y, además de brindarle un cálido mensaje a través de su cuenta personal de Instagram junto con las postales más significativas de esta década, la actriz abrió las ventanas de su privacidad a su comunidad digital para mostrar algunas de las postales más divertidas de lo que fue el festejo.

Rocío Igarzábal, Milton Camara y su hija, Lupe | Instagram

El evento fue organizado en un lugar repleto de saltarines y juegos de destreza para grandes y chicos. Con cámara en mano, la cantante se registró caminando por un pasillo donde mostraba las instalaciones del lugar. En el mismo, se podía observar un espacio cubierto equipado con camas elásticas interconectadas que permiten saltar, realizar acrobacias y participar en diversas actividades y juegos diseñados para todas las edades.

Además de ofrecer una experiencia divertida y dinámica, Rochi optó por esta alternativa para los invitados de la niña ya que esta alternativa combina ejercicio y entretenimiento en un entorno seguro, ideal para disfrutar de un cumpleaños diferente. “Festejando el cumpleaños de Lupita”, escribió en las historias de 24 horas junto a una serie de emojis con forma de corazón que plasmaron sus sentimientos.

Rocío Igarzábal apostó por un cumpleaños fuera de lo convencional

La propuesta lúdica del cumpleaños de la hija de Rocío Igarzábal no distinguió de edades. Tal es así que hasta el mismo músico -y padre de la cumpleañera- se animó a los desafíos de atravesar obstáculos. En una de las tomas, se lo puede ver deslizándose sobre un puente colgante tratando de llegar hacia la base e intentando no caerse a la pileta con bloques de goma espuma. Detrás de él, una pequeña sigue sus pasos intentando completar el desafío.

Por su parte, también hubo lugar para cantar el infaltable “Feliz Cumpleaños”. Lejos de decoraciones ostentosas, la intérprete optó por una puesta en escena simple pero sumamente especial. En la grabación aparece Lupe frente a una gran torta rectangular cubierta con crema chantilly, una base azul intenso y una velita azul que englobaba esta década de vida. Frente a ella, todos sus amiguitos y las personas que se acercaron a disfrutar con ella este día tan especial y cargado de emoción.

Lupe, hija de Rocío Igarzábal | Instagram

De esta manera, Rocío Igarzábal celebró los 10 años de su hija Lupita con una propuesta lúdica pensada para grandes y chicos. Un festejo que no solo invitó a compartir desde el juego, sino que también puso a prueba la destreza, la agilidad y la capacidad de elaborar estrategias, todo en un clima distendido, cargado de risas, emoción y diversión. Así, la cantante se sumó a una tendencia cada vez más elegida por los padres: reemplazar los cumpleaños tradicionales por experiencias únicas tanto para los homenajeados como para sus invitados.