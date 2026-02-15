Así es el living de Juana Viale: dedicado a la naturaleza, ecológico y en tendencia

Los seguidores de las celebridades tienen en cuenta sus estilos a la hora de la decoración del hogar o la moda que utilizan. Juana Viale es una de las conductoras más observadas por todos, gracias a su amor por las actividades en el exterior, la naturaleza y la ecología. Por eso, a la hora de ver qué vestir o cómo decorar su casa, toma muchos elementos naturales para expresar sus gustos.

El living de Juana Viale: colores terrenales y pinturas florales

Es sabido que Juana Viale prioriza la comodidad y la ecología a la hora de realizar actividades. Por eso, en diversas ocasiones, se muestra en deportes extremos al aire libre o que la obligan a conectar con la naturaleza. Esto mismo decide llevarlo a su hogar, donde pasa sus momentos relajantes y tranquilos. En su cuenta de Instagram, compartió algunos detalles de cómo se ve el interior de su casa, específicamente el living, y se llevó el halago de sus seguidores al combinar su pasión por los colores terrenales y las flores con una decoración moderna.

Juana Viale

La conductora completa ese lado moderno con un sillón de gran tamaño, color gris oscuro. El mismo tiene almohadones blancos y grises que la ayudan a relajarse, luego de un largo día laboral. El espacio cuenta, además, con un hogar para el invierno, con alrededor frascos de vidrio y dos cuadros coloridos. Mientras que uno es blanco y predominan las flores de diversos colores, el otro tiene marco marrón y evoca a las ramas de los árboles.

El estilo ecológico de Juana Viale

Sin embargo, su nueva compra que complementa con su estilo ecológico fue una mesa baja clásica y contemporánea. La misma es de grandes piezas de madera castaño, meticulosamente acabada a mano para resaltar sus grietas y vetas naturales. Sobre ella, colocó libros, un ajedrez y unas flores blancas que le daban el toque final. Además, lo combinó con un asiento también de madera que pudo visualizarse en el video y cerrar con la decoración ecológica.

La nueva mesa de Juana Viale

En su cuenta de Instagram, Juana Viale agradeció el regalo obtenido por una marca, y se llevó el halago de sus seguidores. De esta manera, mostró un mueble original y útil que pueden tener sus seguidores en sus casa y cómo combinarlo a la perfección con el resto de la decoración. La conductora es una fashionista en la moda y en el diseño de interiores, y por eso se volvió de las más observadas en la televisión y en las redes sociales.