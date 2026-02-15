Nicolás Repetto mostró por primera vez la cara de Timoteo, el bebé de Juana Repetto: "Séptimo nieto"

El pasado jueves 12 de febrero, Juana Repetto se convirtió en mamá por tercera vez. Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto nació por cesárea y se encuentra internado junto a su mamá, aunque -según el testimonio de la propia actriz- ambos gozan de un muy buen estado de salud. En este marco, Nicolás Repetto compartió en sus redes sociales una tierna postal del recién nacido en los brazos de su mamá generando el suspiro de sus seguidores.

El orgullo de Nicolás Repetto tras conocer a Timoteo, su séptimo nieto

Mientras Juana Repetto intentaba preservar la imagen de su bebé en la web, Nicolás Repetto se salteó esta especie de veda digital y mostró por primera vez la carita de Timoteo. “Bienvenido Timoteo! ️ Séptimo nieto”, exclamó con bombos y platillos. En la fotografía se la ve a la artista sosteniendo entre sus brazos al bebé mientras le da un tierno besito en la frente.

Juana Repetto y su hijo Timoteo | Instagram

Al parecer, la influencer está de camino a casa y, antes de que abandone por completo el sanatorio donde nació el niño, su papá decidió registrar el bello momento con una instantánea que quedará para siempre atesorada en su corazón. De inmediato, como era de esperarse, la caja de comentarios de su cuenta personal de Instagram se llenó de mensajes de cariño hacia él, su heredera y el nuevo integrante de la familia.

Juana Repetto y su hijo Timoteo | Instagram

Juana Repetto mostró cómo la acompaña Sebastián Graviotto

La concepción y el nacimiento de Timoteo estuvo en medio de una serie de polémicas. Juana Repetto y su -ahora- expareja habían anunciado su separación y, semanas después, confirmaron que iban a ser padres por segunda vez debido a que, en un encuentro de despedida, la hija de Reina Reech había quedado embarazada. Asimismo, durante la etapa de gestación, la artista atravesó este período con la contención de su afamada madre y su círculo íntimo de amigos, mientras Sebastián Graviotto está de viaje en otro país cumpliendo compromisos laborales.

La propia influencer manifestó que el papá del recién nacido no iba a estar presente al momento del parto, manteniéndose distanciado geográficamente del nuevo integrante de la familia. Ante esto, se conoció cuál fue la reacción del esquiador al conocer al niño. En este marco, la creadora de contenidos afrontó severas críticas, las cuales direccionó hacia el verdadero responsable de la decisión que fue su exesposo.

Sin embargo, al parecer, entre ambos quedó un buen vínculo y, la distancia no impidió que el actor pudiera conocer a su bebé. Juana compartió una captura de pantalla donde se lo ve a Sebastián sonreír mientras mira la carita del pequeño Timoteo. “Gracias”, escribió la joven madre mientras tapaba la carita del niño con un emoji de corazón, eliminando también la herramienta de comentarios para que nadie arruine el encuentro padre e hijo.

La reacción de Sebastián Graviotto al conocer a Timoteo | Instagram

De esta manera, Nicolás Repetto muestra con orgullo cómo se amplió su familia, teniéndola a Juana Repetto y su bebé como los verdaderos protagonistas. Ahora, la actriz se enfoca en recuperarse de la cesárea, enfocada en el descanso y en los primeros días con el niño. Cabe destacar que, en su hogar, la esperan Belisario y Toribio, los hermanitos del pequeño Timoteo.

NB