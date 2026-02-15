María Vázquez deslumbró con un vestido lencero para una cita especial con Adolfo Cambiaso

La noche de San Valentín fue la excusa perfecta para que María Vázquez volviera a marcar tendencia. Desde la intimidad de su casa, la modelo y empresaria compartió en sus historias de Instagram una serie de postales donde mostró el look elegido para una velada romántica junto a su esposo, Adolfo Cambiaso.

Fiel a su estilo sofisticado y minimalista, apostó por una pieza tan simple como impactante: un vestido lencero rojo fuego que se convirtió en el gran protagonista de la noche.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

El look romántico de María Vázquez que se robó todas las miradas

Sin dudas, el lencero fue el protagonista del look romántico de María Vázquez. Confeccionado en satén de acabado brillante, el vestido midi presentaba finos breteles y un escote delicado en el frente, mientras que la espalda completamente descubierta sumó un guiño audaz y femenino. El rojo intenso, uno de los tonos más elegidos para celebrar el amor, aportó dramatismo y sofisticación en partes iguales.

El look de María Vázquez para festejar San Valentín

Para completar el estilismo, la empresaria optó por sandalias de taco alto al tono, con pulsera al tobillo y tiras finas, que estilizaron aún más su figura. En cuanto a los accesorios, mantuvo la premisa de "menos es más": pequeños aros brillantes y una pulsera delicada fueron suficientes para acompañar el impacto del vestido sin restarle protagonismo.

El beauty look también siguió esa línea: llevó el cabello suelto, con ondas suaves y raya al costado, y un maquillaje luminoso en tonos neutros que destacó su piel bronceada y sus facciones.

El look relajado y elegante de Adolfo Cambiaso

Por su parte, el polista apostó por un outfit sobrio y canchero, ideal para una cena romántica. Adolfo Cambiaso eligió un sweater negro de corte clásico sobre una remera blanca y lo combinó con pantalón oscuro de líneas rectas. El detalle descontracturado lo dieron sus zapatillas blancas, que aportaron frescura al conjunto.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez en San Valentín

Juntos, María Vázquez y Adolfo Cambiaso demostraron que el estilo también se celebra en pareja: ella con un vestido lencero rojo inolvidable y él con un look relajado pero impecable. Una postal de amor y moda que no pasó desapercibida en redes.