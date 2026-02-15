La segunda noche de Bad Bunny en la Argentina: emoción, fiesta y la sorpresa de Cazzu

Este sábado 14 de febrero no solo estuvo marcado por la celebración del Día de los enamorados porque se trató de una jornada inolvidable para los fanáticos de Bad Bunny. El Estadio Monumental de River Plate volvió a ser el punto de encuentro para disfrutar del segundo show, de tres, del boricua, en el marco de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Bad Bunny y su regreso a la Argentina

Casi una década después de haber comenzado su carrera musical con sus primeras presentaciones en diversos boliches bailables de Buenos Aires, este 2026 la Argentina recibe a Benito Antonio Martínez Ocasio como uno de los artistas más importantes de la escena musical.

Luego de marcar la historia de la música al ser el primer artista en ganar un Grammy por Álbum del Año con un disco totalmente en español, Debí Tirar Más Fotos y llevar su música en el Super Bowl LX con su emotiva impronta Latinoaméricana, causando ovación en todo el mundo, Bad Bunny volvió a sentirse “en casa”.

Más de 80 mil personas vibraron al ritmo caribeño el viernes 13 de febrero, en el primer show, de tres que dará en River. Y el momento se volvió a repetir este sábado, pero con diversos cambios en la presentación, como suele hacer el artista que busca que cada uno de sus recitales sea único.

Con entradas agotadas y un estadio vibrando desde mucho antes de que se apagaran las luces, el artista pisó el escenario y abrió el show con Calladita desatando un estallido al unísono de los más de 80 mil personas presentes.

El grito ante su presencia fue inmediato, siendo uno de los grandes protagonistas de la escena, a tal punto que Benito se tomó unos segundos para cautivar al público. Entre una puesta en escena deslumbrante, visuales hipnóticas y una escenografía monumental que transformó el estadio en un escenario inigualable de disfrute, el público argentino volvió a demostrar por qué es considerado uno de los más apasionados del mundo con cantos, saltos y bailes.

Baile Inolvidable, Ojitos Lindo, Turista y La Canción fueron parte de la lista que tocó este sábado en River. Como canción exclusiva, una dinámica del cantante en el que toca un tema que no vuelve a repetir en otra presentación del tour, fue elegida Una vez, junto a Mora.

Pese a que cada momento de la presentación fue especial, con un repaso de su repertorio desde sus primeros lanzamientos, Bad Bunny supo emocional al público al hablar directamente sobre su relación con la Argentina, siendo uno de los primeros países donde catapultó su carrera, fuera de Puerto Rico.

“Muchas gracias Argentina. Gracias por ese amor, por ese apoyo, que me llevan dando durante tantos años. Gracias por abrirme la puerta de su tierra, de su país, por aceptar mi música y mi cultura”, lanzó en medio del show con la emoción propio de ver a un estadio colmado cantando cada una de sus canciones, muchos de ellos siendo testigos del camino recorrido. Pero el agradecimiento se repitió en diversas instancias del show, brindando palabras amorosas para los argentinos. También, se sumó al cántico, ya clásico, para el público argentino "El que no salta es un Ingles", y se unió al saltar junto al público.

Las dedicatorias, una vez, más generó un estallido masivo celebrando el gran presente de Benito, como una gran evidencia de que seguir los sueños y luchar por ellos es una motivación que no debe abandonarse, un mensaje que no cesa de expresar para sus seguidores.

Latinoamerica, raiz cultural y musical

Además de cautivar con sus canciones, con letras que hablan de sus experiencias amorosas en un contexto cultural latinoamericano, mencionando costumbres y espacios terrioriales que logran una identificación en su público, Bad Bunny marcó su carrera musical al buscar poner a Puerto Rico como su principal inspiración, evidenciando cómo crecer en aquellas tierras lo formó como persona.

Por ello, no fue una sorpresa su decisión de comenzar su gira de Debí Tirar Más Fotos en Puerto Rico. Fueron 31 shows con el que tuvó un objetivo claro de llevar a sus seguidores a donde todo comenzó pero también buscó beneficiar al archipiélago con un resultado más que impactante ya que potenció al turismo y generó un importante resultado económico.

Con esta perspectiva, está pensada su gira. Cada ritmo, referencia estética y cada gesto sobre el escenario es una muestra de la identidad latinoamericana con una gran celebración de la raíz cultural, histórica y musical que atraviesa al continente.

En cada referencia visual, en cada ritmo caribeño y en cada palabra dirigida al público, Bad Bunny marcó la identidad latina. Y por supuesto, en River no faltó la, ya muy famosa y aclamada, Casita.

La Casita es uno de los atractivos escenográfico del tour, pero además Bad Bunny la eligió como una declaración de identidad. Se trata de una réplica de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño que en el escenario se convierte en un “refugio” y espacio secundario donde el artista interpreta parte de sus canciones . Tiene 12,8 metros por lado, dos niveles y capacidad para más de 60 personas.

Es en el momento que brinda el show desde esta estructura funciona es el momento donde interactúa con el público, siendo un espacio emocional. Desde allí invita a una persona aleatoria para que haga la introducción de la canción Voy a llevarte pa' PR, con el grito: “Acho PR es otra cosa”.

Pero además, cuenta con un gran número de invitados que durante su interpretación disfrutan del show en el interior de la casa, entre ellos famosos e incluencers. Este sábado, Guillermo Novellis, cantante de La Mosca, y Callejero Fino se llevaron toda la atención al bailar junto a su colega, disfrutando del momento.

La Casita es un refugio en el escenario, donde se evoca a la memoria, en la importancia de contar con un espacio donde muchos sueños comenzaron a gestarse. La estética lleva a esa sensación de seguridad, con detalles que se volvieron típicos en una construcción decorativa de las casas latinoamericanas, con colores, recuerdos, fotos y la sensación de que no solo es una propiedad, sino un hogar.

La sopresa de la noche: Cazzu, Khea y Duki

Cuando esta noche Bad Bunny agradeció a la Argentina por recibirlo desde el momento que comenzó su carrera, casi una década atrás, fueron palabras directamente relacionada con lo que iba a suceder: recibir a tres de los cantantes argentinos con quienes colaboró en sus inicios.

En 2017, tres argentinos que comenzaban su carrera abriendo camino a un trap nacional, lanzaron la canción Loca. Cazzu, Khea y Duki pisaron fuerte con este lanzamiento, con el que marcaron un camino para los siguientes. Y tras el gran éxito, un año más tarde hicieron una nueva apuesta con un remix, el invitado fue Bad Bunny.

El Monumental volvió a reunirlos y apenas sonaran los primeros acordes de Loca, el estadio estalló en una gran ovación. Cazzu, Khea y Duki se sumaron al artista boricua en una reunión que fue una gran celebración rememoran aquellas epocas en las que comenzaban en un camino que hoy los mantienen en la cima.

Pero Benito guardaba una sorpresa más. En un gesto cargado de complicidad y cercanía, invitó a Cazzu, con quien compartió un romance tiempo atras y cuya presencia era una de las más esperadas por el público, a quedarse en el escenario. La artista cantí Con otra, tema de su más reciente lanzamiento, Latinaje. Sola bajo las luces, mantuvo cautivados a todos, desplegando ese magnetismo escénico que la caracteriza.

La segunda noche de Bad Bunny en la Argentina tuvo un doble cierra con la canción que le da nombre al album, Debí más fotos, con la que invitó al público a reflexionar a pensar y vivir cada momento como único. Y la fiesta terminó con Eoo, llevando un último perreo para la jornada. Fuegos artificiales y mucho baile no faltó.