Lali Espósito impactó en Cosquín Rock con un mini vestido estampado con frases de Javier Milei y los haters

En la primera noche del Cosquín Rock 2026, Lali Espósito no solo desplegó potencia arriba del escenario sino también un manifiesto fashion con sello propio. Fiel a su estilo provocador y conceptual, la artista pop apostó por un mini vestido estampado que transformó las críticas de Javier Milei y los haters en tendencia.

Además, la cantante enloqueció a los fanáticos que se acercaron al Aeródromo de Santa María de Punilla con una versión propia de Los viejos vinagres, de Sumo. Caras estuvo presente en el mega festival de música y fue testigo de una jornada que combinó espectáculo, moda y rock and roll.

Lali Espósito en Cosquín Rock 2026/Foto: Silvina Palumbo - CARAS

Lali Espósito brilló en Cosquín Rock con un mini vestido con frases de haters

La pieza central del estilismo de Lali Espósito fue un vestido mini con vuelo, confeccionado en una tela estampada con recortes gráficos que simulaban posteos en redes sociales. Entre frases impresas y tipografías que remiten al universo de X (ex-Twitter), se podían leer referencias a las críticas que recibió en el último tiempo, incluyendo "Lali Depósito" y "Ladri Depósito", como la llamó el presidente Javier Milei en un posteo de 2023 y durante una entrevista en 2025. Lejos de esquivar el tema, la artista lo incorporó al diseño como recurso artístico, resignificándolo desde la moda.

El impactante look de Lali Espósito en Cosquín Rock/Foto: Silvina Palumbo - CARAS

El vestido, de escote recto y falda con movimiento, aportaba dinamismo en cada paso y se potenciaba con medias de red negras que sumaban una cuota rockera. En los pies, borcegos negros de caña alta hasta la rodilla, de estética robusta y actitud combativa, terminaron de consolidar el espíritu rebelde del estilismo.

Además, la cantante agregó un abrigo largo a tono con el estampado del vestido, generando un efecto de impacto visual total look. La prenda, estructurada y con impronta urbana, elevó la propuesta hacia un terreno más conceptual, casi performático.

Lali Espósito brilló en Cosquín Rock con su look rocker/Foto: Silvina Palumbo - CARAS

El maquillaje y accesorios estilo rocker de Lali Espósito

El beauty look acompañó con coherencia: la estrella pop llevó el pelo suelto, largo y con ondas naturales, reforzando esa vibra descontracturada pero poderosa. El maquillaje se mantuvo en clave sofisticada, con foco en la mirada, acentuada por gafas de sol negras de formato rectangular, y labios en tono nude. Como accesorios, sumó un collar tipo choker brillante y anillos chunky que aportaron destellos bajo las luces del escenario.

Lali Espósito en Cosquín Rock 2026/Foto: Silvina Palumbo - CARAS

Más allá de la polémica, Lali Espósito demostró que la moda puede ser una herramienta narrativa. En Cosquín Rock, convirtió las críticas en diseño, reafirmando que el escenario también es pasarela y que el estilo, cuando es auténtico, siempre habla más fuerte.

Fotos y videos: Silvina Palumbo - CARAS