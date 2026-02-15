El jugado look de Cazzu para reencontrarse con Bad Bunny en River: minifalda y asimetría

El segundo show de Bad Bunny en la Argentina estuvo cargado de emoción, sorpresas y reencuentros. El artista puerterriqueño cautivó una vez más al público, pero la presentación de este sábado 14 de febrero tuvo una especial diferencia con el del 13: la presencia de Cazzu.

En el marco del Debí tirar más fotos tour, el boricua volvió a hacer vibrar el Estadio Monumental y además de presentar la canción sorpresa, Una vez, con Mora, soprendió al público con la presencia de Khea, Duki y Cazzu, con quienes interpretó Loca remix, canción que lanzaron en 2018, y hoy los volvió a reunir en un presente muy especial para los cuatro: viven en presente musical que soñaron ocho años atrás, cuando hicieron esta colaración y recién comenzaban sus carreras.

Cazzu y Benito: el reecuentro más esperado

Julieta Emilia Cazzuchelli y Benito Antonio Martínez Ocasio se conocían desde antes que sean Cazzu y Bad Bunny. Si bien sus caminos se cruzaron por la música, entre el 2016 y 2017 recién comenzaban su carrera en la industria y es hoy que cuentan con fama internacional. En ese momento, comenzaron un vínculo muy cercano realizando diversas presentaciones arriba de escenarios de boliches bailables, donde dejaron en evidencia que los unía más que una amistad.

Cazzu, Khea, Duki y Bad Bunny en River / Foto: @moraalarconn

Aunque en Cazzu confirmó ese vínculo amoroso, también había indicado que se había dado mucho tiempo atrás. Y desde entonces ya no había compartido momentos juntos, hasta ahora. Este sábado 14 de febrero, en el Día de los enamorado, Khea, Duki y Cazzu fueron los invitados de Bad Bunny en River, donde interpretaron Loca Remix. Los cuatro hicieron vibrar el estadio pero la Nena Trampa fue quien se llevó todas las miradas.

Es que la presencia de "La Jefa del Trap" en el escenario junto a su expareja era un momento deseado por el público, para volver a verlos juntos, en esta estapa de consagración que viven. Tuvo una entrada triunfal, al momento que le tocaba cantar, apreciendo en el escenario con una plataforma de elevación, generando ovación. Y por supuesto, además de cautivar con su talento e impronta escenográfica, la cantante lo hizo con su look. Para esta especial ocasión, eligió un outfit combinó audacia, sensualidad y estética urbana.

Cazzu en River junto a Bad Bunny / Foto: @vickydragonetti

Se trató de un conjunto en verde lima vibrante. La parte superior es asimétrica y minimalista, con una bikini en negro con detalles en verde, dejando al descubierto el abdomen y los tatuajes, con una capa encima. La falda, corta y ajustada, se complementa con una pieza de tela larga y fluida que cae desde la cintura. Ambas piezas dejan aunque son cortas tienen un tiras que caen sobre el cuerpo de la cantante.

Cazzu completó su gran look con sandalias de tiras finas que trepan por las piernas, hasta las rodillas. Lució el cabello largo y suelto, una cambinación perfecta para completar su estética magnética, y que transmite mucha seguridad.

Cazzu en River / Foto: @moraalarconn

Además de compartir este momento con sus colegas, Bad Bunny le cedió el escenario a Cazzu para interpretar su canción Con otra, de su álbum Latinaje. Su presencia escenica volvió a cautivar al público, dejando en claro por qué es La Jefa, con su gran talento.