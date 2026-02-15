Anita Espasandín mostró el muñeco con la cara de Benjamín Vicuña que la acompaña por las noches

En una noche cargada de romanticismo por el 14 de febrero, Anita Espasandín sorprendió a sus seguidores con una divertida postal dedicada a su pareja, Benjamín Vicuña. A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló el particular "reemplazo" que la acompañó en San Valentín: un muñeco con la cara del actor chileno.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Así es el muñeco con la cara de Benjamín Vicuña que Anita Espasandín tiene en su habitación

Con humor y complicidad, Anita Espasandín mostró el muñeco apoyado en la cama, dejando en claro que, aunque Benjamín Vicuña no pudo acompañarla físicamente en una fecha tan especial, encontró la manera de tenerlo cerca. La escena, descontracturada y tierna a la vez, generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que celebraron el guiño romántico.

Anita Espasandín y el muñeco de Benjamín Vicuña

Por su parte, el actor también utilizó la misma vía para demostrar su amor. En su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a su pareja y escribió simplemente: "Así". Breve, pero contundente, el mensaje resumió el presente que atraviesan como pareja.

El romántico posteo de Benjamín Vicuña

La historia de amor de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

La historia de amor entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín comenzó a tomar forma a mediados del 2024. Si bien se conocían previamente, fue un viaje a Europa, con París como escenario, el que terminó de sellar el inicio del romance. Desde entonces, avanzaron con bajo perfil y lejos de la exposición constante.

En septiembre de 2024, Anita rompió su habitual bajo perfil y dio su primera entrevista en LAM. Allí, se mostró sincera y espontánea al hablar de su vínculo con el actor. "Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín que es un divino, estamos súper bien", expresó en aquella nota, en la que también destacó que él intentó cuidar la relación desde el comienzo para evitar una exposición innecesaria.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

"Quiso hacerlo lo más natural posible y yo no soy del medio. Estamos tratando de cuidar lo que tenemos", agregó entonces, dejando en claro que la prioridad siempre fue preservar la intimidad del vínculo. Sobre el inicio del romance, fue clara: “Nos conocimos de la vida. Nos empezamos a hablar y surgió todo súper natural y muy tranquilo. Hay que vivir y disfrutar del amor”.

Hoy, varios meses después, la pareja se muestra consolidada y en armonía. Entre viajes, familia ensamblada y apariciones contadas pero significativas en redes sociales, Anita Espasandín y Benjamín Vicuña eligen contar su historia a su manera.