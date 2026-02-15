Una por una, las mejores fotos de las vacaciones de Maru Botana y toda su familia en los Alpes franceses

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores al compartir en sus redes sociales las imágenes más impactantes de sus vacaciones en familia en los imponentes Alpes franceses. La reconocida cocinera eligió uno de los destinos turísticos más exclusivos de Europa para disfrutar de unos días a puro esquí, relax y gastronomía gourmet junto a sus siete hijos, Matías, Lucía, Santiago, Sofía, Agustín, Juan Ignacio e Inés, y su marido, el empresario Bernardo Sola, en una experiencia que definió como inolvidable.

Las vacaciones llenas de nieve de Maru Botana

Acompañada por su esposo, y sus numerosos herederos, Maru Botana apostó por una propuesta que combinó aventura y descanso. La familia Solá-Botana se instaló en un reconocido resort de los Alpes franceses donde el esquí fue el gran protagonista, aunque no el único atractivo de la estadía.

Maru Botana junto a su marido y sus 7 hijos en la nieve | Instagram

Durante una semana completa, la rutina comenzó temprano. Equipados para enfrentar las bajas temperaturas, el clan salía cada mañana rumbo a las pistas para aprovechar al máximo cada jornada. La experiencia incluyó descensos para todos los niveles, clases y momentos compartidos que fortalecieron el espíritu familiar que caracteriza a la cocinera. “No hay nada más lindo que viajar con mi familia, conocer lugares y sobre todo ponerle movimiento. En este caso elegimos el ski que nos encanta", detalló la chef en su cuenta personal de Instagram donde mostró una por una las mejores fotos del viaje.

Maru Botana y las vacaciones en los Alpes Franceses | Instagram

"Pasamos una semanita sin parar, nos desconectamos del mundo y solo pensábamos en estar listos tempranito para salir a disfrutar de este maravilloso lugar, con sus pistas”, aseguró la conductora al mismo tiempo desplegó un carrusel con las postales más imponentes de su estadía en el Viejo Continente con temperaturas bajo cero.

Maru Botana y las vacaciones en los Alpes Franceses | Instagram

El viaje también tuvo su costado relajado. Después de intensas horas en la montaña y temporales de nieve, el plan continuaba con chocolate caliente, vino y espacios de distensión. Las propuestas de bienestar como yoga, meditación, sauna y piscina formaron parte de una agenda pensada para equilibrar la adrenalina sobre el manto blanco con instantes de calma y conexión.

La emoción de Maru Botana por compartir esta experiencia junto a los suyos

La gastronomía, sello inconfundible en la vida de Maru Botana, fue otro de los puntos centrales de sus vacaciones bajo cero. Según relató, cada comida fue una experiencia en sí misma, con platos abundantes y sabores reconfortantes ideales para el clima hostil de la nieve. Además, disfrutó de una jornada temática con tortas dulces y bocaditos decorados con la temática de San Valentín. Tampoco faltaron las clásicas picadas familiares que, de acuerdo con lo que contó, nadie quiso perderse.

Uno de los aspectos que más la sorprendió fue vivir por primera vez la experiencia de una semana en la nieve dentro de la propuesta del hotel cinco estrellas que eligió para hospedarse junto a su compañero de vida y sus siete herederos. La organización integral, las actividades programadas y la comodidad del servicio fueron elementos que destacó maravillada por la experiencia única. “Nunca había vivido la semanita de Club Med en la nieve y me pareció espectacular”

Entusiasmada y agradecida por lograr reunir a sus hijos en medio de sus actividades y compromisos diarios, Maru Botana describió el viaje como un “planazo familiar” donde abundaron las risas, la buena comida y el esquí sin pausa. Conmovida por la vivencia compartida con su numeroso clan, dejó en claro que para ella no hay mayor felicidad que recorrer el mundo en familia y atesorar recuerdos que, como estas postales en los Alpes franceses, quedarán grabados para siempre.

